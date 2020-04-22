Программа Visa Secure помогает повысить безопасность онлайн-транзакций

22 апреля 2020 г., 11:15

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Компания Visa представила обновленную программу Visa Secure (ранее известную как Verified by Visa), которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Новый протокол доступен на рынке Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Visа Secure предлагает правила и политики, которым должны следовать торгово-сервисные предприятия (ТСП) и банки-эмитенты, чтобы провести аутентификацию транзакций при онлайн-покупках и верифицировать держателя карты до авторизации платежа.

Visa Secure использует последнюю спецификацию EMV 3-D Secure (3DS) – обновленного протокола для обмена данными между ТСП, эмитентом карты и держателем карты, который помогает более удобным способом проводить аутентификацию держателя карты. С помощью этого протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при совершении платежей в интернет-магазине или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные транзакции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества.

Visa Secure обеспечивает более надежную защиту от мошенничества, позволяет сделать оплату удобнее для держателей карт и увеличить число завершенных покупок, обеспечивая таким образом преимущества как держателям карт, так и торгово-сервисным предприятиям и банкам. Торгово-сервисным предприятиям и банкам Visa Secure помогает лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества за счет более чем 10-кратного увеличения объема данных, которые становятся доступны эмитентам для эффективного анализа рисков и принятия решений. Покупатели же получают возможность более удобным и безопасным способом проводить оплату с использованием различных каналов, в том числе с помощью браузера на смартфоне, мобильного приложения и электронного кошелька.

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