CoPilot улучшит видимость проблем в многооблачных сетях

22 апреля 2020 г., 11:55

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Aviatrix Systems в этот вторник представила мониторинговый сервис CoPilot, предназначенный для унификации администрирования крупных корпоративных сетей, распространяющихся на несколько публичных облачных платформ. Обычно, для контроля рабочих нагрузок в разных ЦОД требуется несколько инструментов мониторинга, что усложняет работу администраторам.

Aviatrix утверждает, что с CoPilot возможно использовать единый интерфейс для слежения за всеми облачными сегментами, образующими корпоративную сеть. Новый сервис представляет ресурсы Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform в виде высокоуровневой диаграммы, которая показывает, как различные развёртывания связаны между собой. Дополнительные панели обеспечивают углубленный обзор отдельных аспектов сетевых операций.

По информации разработчика, CoPilot может отображать необычную сетевую активность, например внезапный всплеск передач файлов между облачными сегментами. Пользуясь данными CoPilot, инженеры могут выявить чрезмерно перегруженные сетевые пути и направить часть трафика в обход затора. Командам безопасности сервис позволит отслеживать, куда направляются пакеты, и определять потенциальные прорывы в защите данных.

Aviatrix предлагает CoPilot как расширение своей флагманской облачной платформы, в которую входят средства управления, защиты и мониторинга элементов корпоративной сети, работающих в публичных облаках.

Функциональные возможности, которые предоставляет Aviatrix, позволили этому стартапу завоевать ряд крупных клиентов, таких как Netflix и Social Finance, и получить в прошлом году 40 млн долл. венчурного капитала, доведя общий объём внешнего финансирования до 76 млн долл.

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