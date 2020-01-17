Проект «Укртелекома» по подключению к оптике охватил уже 280 населенных пунктов

17 января 2020 г., 14:05

По сообщению «Укртелекома», оператор построил оптическую сеть протяженностью 2,5 тысячи километров, развивая цифровую инфраструктуру в рамках масштабного проекта совместно со словенской телекоммуникационной компанией «Искрател». Работы продолжаются в почти 320 населенных пунктах во всех регионах страны. Из них в 280 городах и селах абоненты уже подключаются к оптике со скоростью доступа от 50 до 200 Мбит/с. Подключенные на такую ​​сеть абоненты в сельской местности могут получать телекоммуникационные услуги такого же уровня, как и в больших городах и свободно пользоваться интернет-телефонией и «Интерактивным TV».

Как свидетельствуют данные «Укртелекома», абоненты оптики активно пользуются быстрым интернетом. Например, в праздники: каждый из них использовал более 7 Гб трафика в день.

В целом же интернетом от «Укртелекома» пользуются в 2340 населенных пунктах Украины.

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