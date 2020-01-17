Samsung выпустила защищенный смартфон Galaxy XCover Pro

17 января 2020 г., 14:45

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Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy XCover Pro, который обладает степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP68, способен выдерживать падения с высоты до 1,5 м даже без защитного чехла и сертифицирован по стандарту MIL-STD 810G для использования на большой высоте, при экстремальной влажности воздуха и в других суровых условиях окружающей среды. Поддержка зарядки через встроенный разъем Pogo pin и совместимость со сторонними док-станциями в сочетании с аккумулятором емкостью 4050 мАч обеспечивают эффективную работу устройства в течение всего дня. В тех случаях, когда необходимо еще больше энергии, батарею устройства можно заменить, установив в смартфон запасной аккумулятор, и продолжать работать.

Благодаря программируемым клавишам Galaxy XCover Pro может осуществлять различные действия в одно нажатие. Эта функция позволяет упростить сложные рабочие процессы, например, активировать сканер, включать фонарик или запускать CRM-приложение, не открывая меню и даже не глядя на экран. С помощью режима рации пользователи могут оставаться на связи с головным офисом компании, диспетчерами или другими коллегами.

Избавившись от физической клавиши «Домой», Samsung сделала конструкцию телефона лаконичнее и элегантнее без ущерба для прочности. Galaxy XCover Pro получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей разрешения FHD+ с поддержкой сенсорного управления при любых условиях, включая дождь и снег. Режим работы в перчатках позволяет использовать смартфон в «полевых» условиях, а новая функция голосового ввода дает возможность диктовать сообщения и отправлять их.

В партнерстве с Microsoft внедрена функция портативной рации, интегрированная в сервис Microsoft Teams — первое партнерское решение с опцией «push-to-talk».

На новом устройстве Samsung работники могут выполнять производственные задачи с помощью программных и аппаратных решений от компаний Infinite Peripherals, KOAMTAC, Scandit и Visa. Розничным продавцам доступно отслеживание товаров и обработка платежей с помощью сканирования штрих-кодов.

Galaxy XCover Pro также поддерживает Samsung POS, мобильное решение для ритейла (POS), одобренное пилотной программой Visa Tap to Phone. Эта технология помогает продавцам оставаться в курсе того, какие способы осуществления платежей предпочитают пользователи, а также избавляет их от необходимости применять POS-оборудование, заменяя его на простое и надежное решение. Комплексный терминал Tap to Phone обладает теми же возможностями, что предоставляет ему чип EMV, при этом обеспечивая полную безопасность и защиту финансовых данных. Клиенты могут совершать платежи за считанные секунды, просто поднеся свою бесконтактную карту, телефон или носимое устройство к Galaxy XCover Pro.

Помимо высокой прочности, Galaxy XCover Pro также защищает данные пользователя благодаря многоуровневой платформе Samsung Knox. Устройство получило сканер отпечатков пальцев и распознавание лица пользователя, что обеспечивает оперативный доступ к информации без прикосновений при работе «в поле».

Благодаря Samsung Knox предприятия могут настроить устройство и управлять версиями прошивки, предоставляя ИТ-администраторам контроль над парком устройств с инструментами Knox Configure и Knox E-FOTA. На некоторых рынках смартфон Galaxy XCover Pro будет доступен в версии Enterprise Edition.

Аппаратная платформа новинки включает восьмиядерный процессор Exynos 9611 (2 ГГц), 4ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64ГБ с расширением картами microSD до 512 ГБ. Фронтальная камера с разрешением 13 МП и светосилой F2.0, дополнена двойной основной из модулей 25 Мп с автофокусом и F1.7, а также 8 Мп и F2.2.

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