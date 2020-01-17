Капитализация Google впервые достигла 1 трлн долл.

17 января 2020 г., 13:23

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Родительская компания Google, Alphabet достигла 1 триллиона долларов рыночной капитализации, став четвёртой в США, преодолевшей данную отметку, после Apple, Microsoft и Amazon. На сегодняшний день, клуб технологических триллионеров насчитывает всего три участника, капитализация Amazon откатилась примерно до 930 млрд долл.

Вместе с Facebook (620 млрд долл.) вышеупомянутые предприятия образуют пятёрку самых богатых технологических компаний в США. По данным FactSet, их суммарная стоимость за последние пять лет выросла на 3,5 трлн долл., до 5,2 трлн долл., а доля от общей капитализации S&P 500 увеличилась с 11 до более 17 процентов.

Несмотря на то, что регуляторы оказывают растущее давление на ведущих игроков сектора хай-тек, а некоторые законодатели даже стремятся их раздробить на части, «Большая Пятёрка» сегодня сильна как никогда. Акции Alphabet в четверг выросли на 0,8% до $1450,16, в годовом масштабе это даёт прирост 33%. Самая ценная американская компания, Apple, лидирует в этой группе и по динамике годового роста с результатом 103, а акции Microsoft и Facebook прибавили в цене более, чем 50%.

Alphabet активно инвестирует средства в облачную инфраструктуру, корпоративное ПО и в бизнес потребительских гаджетов — крупнейшим последним приобретением была покупка в ноябре производителя умных часов FitBit за 2,1 млрд долл. Тем не менее, почти все доходы и прибыль компании по-прежнему приносит онлайновая реклама.

В третьем квартале рекламные доходы увеличились на 17 процентов и составили 33,9 млрд долл. (Для сравнения, облачный бизнес принёс Alphabet лишь 8 млрд долл за весь год). И компания во главе с новоназначенным CEO, Сундаром Пичаем (Sundar Pichai), настроена извлечь максимум из богатого на события 2020 года. Аналитик RBC Capital Markets, Марк Махани (Mark Mahaney), считает, что приближающиеся президентские выборы, наряду с Летней Олимпиадой в Токио и Кубком UEFA Euro 2020, должны существенно укрепить позиции Google и Facebook, как лидеров онлайновой рекламы.

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