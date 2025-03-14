Про реальність життя майже кожного CIO

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- Вас порівнюватимуть із попередником. Чому? Тому що його знали роками, а вас – лише дні чи тижні. Це неминуче, і це частина гри.
- Вас будуть "тестувати". На слабкість, на терпіння, на вміння відстоювати кордони. Чому? Тому що кожен хоче показати себе сильним гравцем.
- Ваші повноваження забажають "відкусити". Чому? Бо чим менше у вас впливу, тим більше – у інших.
- На ІТ будуть намагатися "повісити" нетипові задачі. Чому? Бо ніхто не хоче робити нецікаву чи складну роботу.
- Оголосіть 90-денний мораторій на зміни. Бюджети, організація, проекти – все має бути стабільним, поки ви розбираєтеся з ситуацією.
- Будуйте особисті зв’язки. Зустрічайтеся один на один з керівниками підрозділів, слухайте їхні потреби, розумійте їхні біль.
- Чітко визначте межі відповідальності. Що входить у scope IT, а що – ні. Це допоможе уникнути непорозумінь.
- Будьте послідовними та прозорими. Це ключ до довіри.
- Допомагайте бізнесу з першого дня. Навіть маленькі перемоги можуть стати великим кроком до успіху.
І це лише початок.
Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS
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