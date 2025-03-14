 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Андрій Погорелий

Андрій Погорелий

Про реальність життя майже кожного CIO

14 марта 2025 г., 18:33
+11
голос
Вітаю! Ви отримали посаду CIO у компанії своєї мрії! Мета досягнута, і це неймовірно. Але... стоп. Не поспішайте розслаблятися. Попереду – справжній виклик. Вхід у роль, побудова довіри з бізнесом, знайомство з ІТ-департаментом, взаємодія з власниками компанії, очікування "швидких перемог", мільйон питань і викликів. 
 
Цікаво? Безперечно! Просто? Абсолютно ні. 
 
Це – реальність майже кожного CIO, який досягає серйозного рівня. І ось кілька речей, які вас можуть здивувати, але до них варто бути готовим:
  1. Вас порівнюватимуть із попередником. Чому? Тому що його знали роками, а вас – лише дні чи тижні. Це неминуче, і це частина гри.
  2. Вас будуть "тестувати". На слабкість, на терпіння, на вміння відстоювати кордони. Чому? Тому що кожен хоче показати себе сильним гравцем.
  3. Ваші повноваження забажають "відкусити". Чому? Бо чим менше у вас впливу, тим більше – у інших.
  4. На ІТ будуть намагатися "повісити" нетипові задачі. Чому? Бо ніхто не хоче робити нецікаву чи складну роботу.
Що з цим робити? Ось кілька порад:
  • Оголосіть 90-денний мораторій на зміни. Бюджети, організація, проекти – все має бути стабільним, поки ви розбираєтеся з ситуацією.
  • Будуйте особисті зв’язки. Зустрічайтеся один на один з керівниками підрозділів, слухайте їхні потреби, розумійте їхні біль.
  • Чітко визначте межі відповідальності. Що входить у scope IT, а що – ні. Це допоможе уникнути непорозумінь.
  • Будьте послідовними та прозорими. Це ключ до довіри.
  • Допомагайте бізнесу з першого дня. Навіть маленькі перемоги можуть стати великим кроком до успіху.

І це лише початок.

Якщо у вас є бажання глибше зануритися в світ CIO, дізнатися більше про виклики та можливості справжнього ІТ-директора, запрошую вас на програму "CIO Open the Future Pro", яка стартує 8 травня. 12 блоків, які покращать ваш підхід до керівництва ІТ та трансформації бізнесу.
 

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  