Про реальність життя майже кожного CIO

14 марта 2025 г., 18:33

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Вітаю! Ви отримали посаду CIO у компанії своєї мрії! Мета досягнута, і це неймовірно. Але... стоп. Не поспішайте розслаблятися. Попереду – справжній виклик. Вхід у роль, побудова довіри з бізнесом, знайомство з ІТ-департаментом, взаємодія з власниками компанії, очікування "швидких перемог", мільйон питань і викликів.

Цікаво? Безперечно! Просто? Абсолютно ні.

Це – реальність майже кожного CIO, який досягає серйозного рівня. І ось кілька речей, які вас можуть здивувати, але до них варто бути готовим:

Вас порівнюватимуть із попередником. Чому? Тому що його знали роками, а вас – лише дні чи тижні. Це неминуче, і це частина гри. Вас будуть "тестувати". На слабкість, на терпіння, на вміння відстоювати кордони. Чому? Тому що кожен хоче показати себе сильним гравцем. Ваші повноваження забажають "відкусити". Чому? Бо чим менше у вас впливу, тим більше – у інших. На ІТ будуть намагатися "повісити" нетипові задачі. Чому? Бо ніхто не хоче робити нецікаву чи складну роботу.

Що з цим робити? Ось кілька порад:

Оголосіть 90-денний мораторій на зміни. Бюджети, організація, проекти – все має бути стабільним, поки ви розбираєтеся з ситуацією.

Будуйте особисті зв’язки. Зустрічайтеся один на один з керівниками підрозділів, слухайте їхні потреби, розумійте їхні біль.

Чітко визначте межі відповідальності. Що входить у scope IT, а що – ні. Це допоможе уникнути непорозумінь.

Будьте послідовними та прозорими. Це ключ до довіри.

Допомагайте бізнесу з першого дня. Навіть маленькі перемоги можуть стати великим кроком до успіху.

І це лише початок.

Якщо у вас є бажання глибше зануритися в світ CIO, дізнатися більше про виклики та можливості справжнього ІТ-директора, запрошую вас на програму "CIO Open the Future Pro", яка стартує 8 травня. 12 блоків, які покращать ваш підхід до керівництва ІТ та трансформації бізнесу.

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