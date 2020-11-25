Приватность в digital-мире миф или реальность?

25 ноября 2020 г., 18:45

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В числе ключевых трендов грядущих лет – анонимность и приватность личности в цифровом мире. Например, Gartner прогнозируют, что к концу 2025 г. более 3 млрд. пользователей будет охвачено, по крайней мере, одной коммерческой или государственной, программой «Интернета поведения» (IoB). В то же время половина крупных организаций внедрят новые алгоритмы обеспечения приватности для обработки данных в незащищенных и совместных (shared) средах.

И пользователи, и компании будут монетизировать свою приватность, только по разные стороны баррикад. Бизнес начнет платить или предоставлять свои услуги в обмен на возможность собирать и монетизировать данные пользователей. Люди же будут использовать различные программные комплексы для отслеживания и контроля персональной информации, и продавать ее. Высока вероятность, что корпорации в борьбе за право анализировать данные пользователей будут готовы платить дополнительную премию за эксклюзивный доступ к ним.

С другой стороны, все актуальнее становится вопрос цифровой национальной безопасности, контроль действий и информации со стороны силовых ведомств. Недавно очередной виток получил скандал с двойным бэкдором от «Агентства национальной безопасности США» и «неизвестного государства» в ОС сетевого оборудования Juniper.

Кроме того, на днях совет министров ЕС принял постановление, обязывающее производителей «мессенджеров», например, WhatsApp, Signal и т.д., предоставить мастер-ключи для мониторинга сообщений с E2E-шифрованием.

Это далеко не первая активность в данном направлении. Франция в течение всего года продвигала инициированные Великобританией действия против безопасного шифрования на таких платформах, как WhatsApp, на уровне ЕС. Основа для этого была подготовлена еще в 2015 г., как и история с Juniper, в виде целой серии инициатив Европола и ФБР.

Только в начале октября министры внутренних дел Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады, а позже Японии и Индии, снова обратились к интернет-провайдерам с просьбой оборудовать свои сети инструментами для сотрудников правоохранительных органов.

Как вы считаете, где проходит разумная граница приватности и национальной безопасности?

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