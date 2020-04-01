Приватность и безопасность Zoom вызвала вопросы у генпрокурора Нью-Йорка

1 апреля 2020 г., 14:03

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Летиция Джеймс (Letitia James), генеральный прокурор Нью-Йорка, потребовала от Zoom Video Communications предоставить подробную информацию о безопасности и конфиденциальности платформы видеоконференций, популярность которой взлетела до небес с начала пандемии коронавируса.

В письме генпрокурора высказывается озабоченность тем, что «Существующие практики безопасности Zoom могут оказаться недостаточными для адаптации к недавнему и внезапному скачку как объема, так и чувствительности данных, передаваемых через его сеть».

Компании предлагается поделиться сведениями о некоторых из её политик. Во-первых, генеральная прокуратура запрашивает подробную информацию о том, как Zoom собирает и проверяет согласие с условиями обслуживания в начальных и средних школах, а также о третьих сторонах, которые получили данные, касающиеся детей. Во-вторых, в письме содержится более общий призыв разъяснить «категории данных, которые собирает Zoom, а также с какой целью и кому она предоставляет данные о потребителях».

Zoom просят подробно рассказать о том, какие изменения компания внесла в свои практики безопасности после инцидента в прошлом году. Она тогда преуменьшила серьёзность проблемы, прежде чем выпустить исправление.

О ещё одной недоработке сообщил вчера ресурс Motherboard. По его информации, одна из настроек Zoom позволяла некоторым пользователям просматривать имена, адреса электронной почты и фотографии сотен незнакомых пользователей. Zoom сообщила изданию, что она предприняла шаги для решения этой проблемы.

Инициированная прокуратурой проверка Zoom посылает сигнал другим провайдерам связи, чьи услуги испытывают всплеск популярности во время пандемии. Microsoft, Slack Technologies, Cisco Systems — все они отмечают огромный рост использования соответствующих коммуникационных сервисов. Так, в случае Microsoft Teams, рост превысил 775%.

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