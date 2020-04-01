Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog

1 апреля 2020 г., 14:25

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Hitachi Vantara анонсировала платформу для управления данными Lumada Data Catalog, которая расширяет функциональность решений компании для реализации методологии DataOps. Данный продукт дает возможность унификации разнородных данных, рассредоточенных в облаке, инфраструктуре данных, компьютерах и устройствах на границе сети. Технология каталогизации данных Waterline предоставляет заказчикам типовую инфраструктуру метаданных для управления всей имеющейся информацией.

«Операционные, технические и нормативные аспекты проблем, возникающих в связи с увеличением объемов данных, делают каталоги данных все более важным инструментом современных организаций, — отметил технический директор направления цифровых решений Hitachi Vantara Гидо Шредер (Guido Schroeder). — Дополнение комплекса решений Hitachi Vantara для DataOps функциональными возможностями систем Waterline Data — важный шаг, благодаря которому наши заказчики смогут эффективно управлять активами данных в любой информационной среде — от границы до центра инфраструктуры и мультиоблачных систем».

Основатель и технический директор Waterline Data Алекс Горелик (Alex Gorelik), который теперь является старшим научным сотрудником Hitachi Vantara, считает, что технология Waterline станет прекрасным дополнением к комплексу продуктов, технологий и решений Lumada, который обеспечивает конкурентные преимущества заказчикам в любой отрасли: от промышленного производства и энергетики до транспорта и розничной торговли. «Наша технология поможет ускорить реализацию намерения Hitachi Vantara открыть возможности методологии DataOps для создания средств аналитики, управления данными и обеспечения операционной гибкости», — отметил Горелик.

Lumada Data Catalog дополняет продукты комплекса Lumada Data Services и интегрируется с ними, открывая новые возможности — обнаружение данных, сервисы самообслуживания для данных. Каталог данных обеспечивает необходимую прозрачность и предсказуемость благодаря возможности инвентаризации и классификации активов данных. Он позволяет создать требуемый слой метаданных для поддержки критически важных информационных проектов на всех этапах — от подготовки данных до комплексного управления и контроля нормативно-правового соответствия. Решение спроектировано так, что способно расширяться до уровня всего предприятия, и использует масштабируемые и высокопроизводительные компоненты, такие как Spark, Solr и собственную архитектуру на основе агентов либо архитектуру Kubernetes на базе контейнеров. В сочетании с предусмотренными в Lumada возможностями автоматизации на основе политик, такой подход позволит использовать широкий ряд цифровых решений и обеспечит преимущества во множестве отраслей.

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