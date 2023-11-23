Прифронтові території отримали 326 Tesla Powerwall

23 ноября 2023 г., 10:25

Мінцифри повідомило, що передано 326 пристроїв у 5 прифронтових областей. Їх установлять у школах, лікарнях, дитячих садках та інших важливих обʼєктах.



Ці потужні повербанки, здатні забезпечити електроенергією обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури під час знеструмлень.



Пристрої заряджаються від електроенергії та працюють протягом 12–14 годин. Також вони можуть підживлюватися від сонячних панелей. Це продовжить час роботи ще на кілька днів.



Tesla Powerwall уже встановлюють фахівці у 5 областях, які найбільше потребують резервного живлення. Незабаром системи відправляться ще у 2 інші прифронтові області.



Нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій — Національний дослідний інститут (м. Варшава), Tesla, американська благодійна організація «Direct Relief» та БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова»

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