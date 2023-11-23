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Arm представила Cortex-M52 для роботи AI на найменших IoT-пристроях

23 ноября 2023 г., 9:35
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Компанія Arm заявила, що має намір перенести робочі навантаження штучного інтелекту на найменші пристрої Інтернету речей.

Анонсований процесор Cortex-M52 здатний виконувати більш потужні обчислення з обмеженими ресурсами.

Arm вказує, що її партнери просять доступ до вбудованого інтелекту, який може бути розгорнутий в менших пристроях з живленням від батареї на периферії мережі. Їхньою метою є досягнення більшої конфіденційності та надійності при менших витратах, які можна отримати, зменшивши залежність від дорогих хмарних серверів.

Процесор Cortex-M52 призначений для забезпечення роботи так званих операцій AIoT, які вимагають значного підвищення продуктивності цифрової обробки сигналів і машинного навчання, без витрат на спеціальний прискорювач.

За словами Пола Вільямсона (Paul Williamson), старшого віце-президента і генерального директора підрозділу IoT компанії Arm, ідея полягає в тому, щоб «увімкнути AI скрізь, на будь-якому пристрої».

Раніше, щоб досягти рівня продуктивності, який забезпечує Cortex-M52, необхідно було б об’єднати центральний процесор зі спеціальним сигнальним процесором і блоком нейронної обробки. Така складність означала, що розробникам доводилося писати, налаштовувати свій код для чипів, використовуючи три окремі ланцюжки інструментів, три компілятори, три відладчики і так далі. Іншими словами, було необхідно втричі більше роботи.

Однак Cortex-M52 інтегрує можливості DSP і NPU безпосередньо з центральним процесором, що дозволяє розробникам використовувати єдиний інструментарій і архітектуру для створення пристроїв AIoT.

За словами Arm, приріст продуктивності Cortex-M52 забезпечується завдяки технології Arm Helium, яка призначена для підвищення швидкості DSP в невеликих пристроях з низьким енергоспоживанням. Раніше ця технологія була інтегрована в продукти на межі мережі, а тепер, вбудувавши її в Cortex-M52, виробник заявляє, що вона може забезпечити підвищену продуктивність для пристроїв з більш обмеженим енергоспоживанням.

Компанії, які вже працюють з AIoT, отримають вигоду від спрощеного шляху міграції з можливістю переходу з чіпів Cortex-M33 і Cortex-M4 попереднього покоління. Cortex-M52 забезпечить більш багатий голосовий і візуальний досвід на основі AI для додатків, включаючи автомобільне і промислове управління.

Cortex-M52 є останнім доповненням до сімейства малопотужних процесорів Armv8.1-M Cortex-M, яке також включає більш продуктивні чипи Cortex-M55 і Cortex-M85. Він забезпечує оптимальну продуктивність для AI на новій точці ефективності, дозволяючи інтегрувати нові можливості з мікроконтролерами, які керують такими пристроями, як дрони та датчики.

Arm заявила, що Cortex-M52 повністю програмно сумісний з Cortex-M55 і Cortex-M85, а це означає, що розробники зможуть отримати доступ до зростаючої екосистеми програмного забезпечення та інструментів, побудованих на основі технології Helium. Компанія також надає безкоштовні бібліотеки програмного забезпечення та широку базу знань з екосистеми своїх партнерів.

Очікується, що партнери Arm почнуть поставки рішень на базі Cortex-M52 вже наступного року.

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