Прем'єр-міністр Великобританії має намір надати країні AI-superpower

13 января 2025 г., 17:22

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Як повідомляє Financial Times, у понеділок уряд Великобританії на чолі з прем'єр-міністром-лейбористом Кейром Стармером (Keir Starmer) оголосив план масштабного збільшення обчислювальної інфраструктури країни, щоб сприяти зростанню вітчизняних стартапів у сфері штучного інтелекту.

Прем'єр-міністр пообіцяв зробити Великобритані. «найкращим державним партнером» для компаній зі штучного інтелекту у світі, намагаючись підвищити перспективи зростання Великобританії на зловісному економічному та політичному тлі.

У статті для Financial Times Стармер стверджує, що британські «цінності демократії, відкритої торгівлі та верховенства права» роблять Великобританію природним місцем для інвестицій компаній у сфері штучного інтелекту, і пообіцяв змести обмеження на планування та створити нові «зони зростання штучного інтелекту».

«Я впевнений, що Великобританія стане найкращим місцем для запуску і масштабування AI-бізнесу, - написав він у понеділок. - Я знаю, що зростання в цій галузі не може відбуватися під керівництвом держави. Але саме уряд повинен забезпечити належні умови для цього».

Стармер вважає, що AI «змінить ситуацію швидше, ніж ми думаємо», допомагаючи підвищити темпи зростання країни.

Великобританія має неоднозначний досвід у розвитку індустрії штучного інтелекту. За даними PitchBook, британські компанії залучили лише невелику частину з 56 мільярдів доларів, інвестованих у світі в генеративні AI-групи минулого року.

Попередній уряд консерваторів і нинішня лейбористська адміністрація також задавалися питанням, наскільки агресивно регулювати швидкозростаючий сектор. В останні роки британські регулятори, такі як Управління з питань конкуренції та ринків, часто піддавалися нападкам з боку американських компаній за уповільнення темпів укладання угод у цьому секторі.

У Лондоні у 2010 році була заснована DeepMind, піонер AI-сегменту, яка була через чотири роки була продана Google і тепер є основною частиною стратегії пошукового гіганта в галузі штучного інтелекту.

Великі американські технологічні компанії, такі як Meta і Apple, також повільніше впроваджують свої новітні послуги зі штучного інтелекту у Великій Британії, ніж на рідному ринку, а деякі представники технологічної індустрії стурбовані тим, що британський «Закон про цифрові ринки, конкуренцію та споживачів», ухвалений минулого року, може накласти аналогічні обмеження на ЄС.

Спроба Стармера позиціонувати Великобританію як глобальну силу в галузі штучного інтелекту також відбувається в той час, як в останні тижні він зіткнувся з низкою образливих звинувачень з боку Ілона Маска, одного з найвпливовіших діячів галузі. Звинувачення щодо його діяльності в боротьбі з сексуальною експлуатацією дітей, коли він очолював прокуратуру.

Згідно з «Планом дій щодо можливостей штучного інтелекту», уряд Великобританії поставив перед собою амбітну мету збільшити потужність центрів обробки даних у країні в 20 разів до кінця десятиліття, повідомляє CNBC. Це робиться для того, щоб стимулювати розробку більш досконалих моделей штучного інтелекту, які покладаються на високопродуктивні обчислювальні ресурси.

Водночас планується створення нової «Енергетичної ради з питань АІ», до якої увійдуть лідери АІ та енергетичної галузі. Їм буде доручено дослідити, як ці нові дата-центри можуть бути забезпечені енергією з відновлюваних і низьковуглецевих джерел, таких як ядерна енергія.

Ця остання ініціатива, схоже, натхненна нещодавніми кроками американських технологічних гігантів, таких як Amazon.com, Google і Microsoft інвестувати в «малі модульні реактори», які забезпечать альтернативне джерело низьковуглецевої енергії для їхніх приватних центрів обробки даних.

Після того, як інфраструктура буде створена, Великобританія сподівається створити нову «Національну бібліотеку даних», яка допоможе активізувати співпрацю між державними установами, такими як університети, і приватним сектором. Зрештою, вона хоче прокласти шлях для розвитку стартапів у сфері АІ, які зможуть створювати «суверенні моделі АІ», і зменшити залежність від фірм, що базуються в Кремнієвій долині.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

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