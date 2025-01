Acer Nitro Blaze 8 і Nitro Blaze 11 – нові кишенькові ігрові пристрої

13 января 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Acer представила нові кишенькові ігрові пристрої Nitro Blaze 8 і Nitro Blaze 11, які вирізняються високою продуктивністю, широкою функціональністю і створені для максимального занурення у світ мобільних ігор. Завдяки процесорам AMD Ryzen 7 8840HS, 16 ГБ пам’яті LPDDR5X і сховищу даних обсягом до 2 ТБ серія Nitro Blaze може похвалитися високою продуктивністю та блискавичною швидкістю відгуку. Сенсорні панелі WQXGA (8,8 або 10,95 дюйма) із технологією Radeon Super Resolution та AMD FidelityFX Super Resolution забезпечують надзвичайну якість зображення.



Спеціальну програму Acer Game Space розроблено для комфортного доступу до популярних ігор і програм на портативних ігрових ПК, а також ефективного керування ними.



Новий мобільний ігровий контролер Nitro розширює можливості мобільних ігор і завдяки складаній конструкції дає змогу грати в будь-якому місці та в будь-який час. Підтримка швидкого заряджання гарантує безперервність гри та швидке відновлення заряду мобільних пристроїв.



Портативні ігрові пристрої Nitro Blaze 8 і Nitro Blaze 11, оснащені процесором AMD Ryzen 7 8840HS зі штучним інтелектом Ryzen, здатним виконувати до 39 TOPS, відповідають вимогам високої продуктивності для підтримки динамічних ігор AAA.



У них інтегровано сенсорні дисплеї WQXGA із частотою до 144 Гц (8,8 або 10,95 дюйма) та яскравістю 500 нітів, відеокарту AMD Radeon 780M, а також технології Radeon Super Resolution і AMD FidelityFX Super Resolution для швидкого масштабування графіки та карколомного перебігу ігор без розривів і затримок. Завдяки 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X зі швидкістю 7500 млн передавань у секунду та сховищу на базі PCIe 4-го покоління з підтримкою NVMe обсягом до 2 ТБ користувачі можуть розраховувати на швидку роботу та мінімальний час завантаження на кишенькових пристроях.



Завдяки наявності на портативному пристрої спеціальної клавіші швидкого доступу, яка відкриває програму Acer Game Space, користуватися та керувати бібліотекою найпопулярніших ігор і програм стало ще зручніше. Пристрої пристосовуються до гри, перегляду вебсторінок або роботи завдяки технології DTS:X Ultra Audio, джойстикам і тригерам на основі ефекту Холла. Пристрій Nitro Blaze 11 також оснащено знімними контролерами для гри наодинці чи у спільній мережі, міцною вбудованою підставкою та фронтальною камерою для здійснення відеодзвінків і проведення трансляцій.



Пристрої Nitro Blaze підтримують різноманітні варіанти швидкого підключення, зокрема USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C), Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Крім того, користувачі отримують підписку PC Game Pass на три місяці. Створений для геймерів PC Game Pass включає найсучасніші ігри, як-от Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold, а також ігри із сервісу EA Play.



Портативний ігровий контролер Nitro Mobile із можливістю складання підходить для ігор на ходу. Контролер із підтримкою технології Plug-and-Play сумісний із пристроями на базі Android та iOS. Він має регульовану конструкцію, що адаптується до екранів розміром до 8,3 дюйма. Він підключається до телефонів через порт USB Type-C, а гумові накладки, що входять у комплект, забезпечують надійне утримання пристроїв різного розміру навіть у чохлах, додаючи зручності під час гри. Ігрові сеанси не перериваються завдяки підтримці наскрізної швидкої зарядки 18 Вт, щоб забезпечити тривалий безпроблемний ігровий процес.



Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки у другому кварталі (початкова ціна – 999 євро).



Acer Nitro Blaze 11 (GN7112U) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки у другому кварталі (початкова ціна – 1199 євро).



Мобільний ігровий контролер Acer Nitro надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки у першому кварталі (початкова ціна – 89,99 євро).



Точна ціна та дата початку продажів в Україні будуть оголошені пізніше.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS