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Blackstone і Vista Equity Partners придбають виробника ПЗ Smartsheet за 8,4 млрд дол.

25 сентября 2024 г., 13:25
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Blackstone та Vista Equity Partners придбають Smartsheet в рамках угоди вартістю 8,4 млрд дол.
 
 
Виробник програмного забезпечення для спільної роботи Smartsheet у вівторок оголосив, що фонди Blackstone і Vista Equity Partners придбають його в рамках угоди за готівку. Мова йде про 8,4 мільярда доларів.
 
Акціонери отримають $56,50 за акцію, що на 41% перевищує середню ціну закриття акцій Smartsheet за останні три місяці.
 
Компанія оцінювала інтерес з боку потенційних покупців протягом декількох місяців. Smartsheet стала публічною у 2018 році і прагнула конкурувати з іншими компаніями-розробниками програмного забезпечення, такими як Atlassian.
 
«Дивлячись у майбутнє, ми впевнені, що досвід і ресурси Blackstone і Vista допоможуть нам забезпечити, щоб Smartsheet залишалася чудовим місцем роботи, де наші співробітники процвітають», - зазначив генеральний директор компанії Марк Мадер (Mark Mader). 
 
Акції Smartsheet зросли на 6% на цій новині.
 
Угода має 45-денний період, що дозволяє Smartsheet запросити інших учасників торгів. Якщо не буде іншої пропозиції, очікується, що угода буде закрита до січня 2025 року в очікуванні схвалення акціонерів.
 
Smartsheet консультує Qatalyst, приватних інвесторів - Goldman Sachs та Morgan Stanley.

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