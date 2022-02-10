Представлены Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

10 февраля 2022 г., 9:25

+11

голос Tweet

Компания Samsung Electronics на специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2022 представила флагманские смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.



Акцент в новых устройствах делается на инновационные камеры, которые обеспечивают, по заявлению производителя, передовое качество ночной съемки за счет увеличенного на 23% сенсора и технологии Adaptive Pixel.



Как отмечается, Galaxy S22 Ultra, объединил в себе функциональность серии Note, профессиональную камеру и высокую производительность серии S. По дизайну он отличается от младших собратьев, кроме того имеет встроенное электронное перо S Pen.



Galaxy S22 и S22+ получили основную камеру с высоким разрешением 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. Старшая модель Galaxy S22 Ultra оснащена фотомодулем с четырьмя камерами: основной модуль 108 Мп, сверхширокоугольный 12 Мп, телеобъектив на 10 Мп и специальный с 10-кратным зумом на 10 Мп. Кроме того, усовершенствованная линза Super Clear Glass помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Камера Galaxy S22 Ultra способна масштабировать изображение, приближая нужный объект в 100 раз.



А если на видео надо снять целую компанию друзей, новая функция AutoFraming обнаруживает и отслеживает до 10 человек и автоматически настраивает фокус камеры на каждом из них. Устройства оснащены передовой технологией VDIS, которая минимизирует вибрации, что позволяет получать плавное и четкое видео даже в движении.



За счет применения ИИ и карты глубины с помощью новых смартфонов, как отмечается, легко делать идеальные фотографии в портретном режиме: даже мельчайшие детали будут ясно различимы благодаря комплексному интеллектуальному алгоритму.



Устройства оснащены первым в истории серии Galaxy 4-нм процессором - восьмиядерным Samsung Exynos 2200.



Сверхбыстрый процессор требует соответствующий аккумулятор. Поэтому Galaxy S22 оснащен надежной батареей с быстрой зарядкой 25 Вт, а Galaxy S22+ способен проработать в автономном режиме больше суток. Кроме того, эта модель и S22 Ultra получили поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт, чтобы быстро восстановить заряд аккумулятора.



Galaxy S22 и S22+ оснащены панелями Dynamic AMOLED 2X adaptive 120Hz. 6,1-дюймовый дисплей Galaxy S22, 6,6-дюймовый дисплей Galaxy S22+ и 6,8-дюймовый S22 Ultra снабжены интеллектуальной технологией Vision booster, которая автоматически подстраивает дисплей под окружающее освещение и оптимизирует контрастность цветов, чтобы изображение выглядело наилучшим образом. Кроме того, яркость была повышена и на уровне аппаратного обеспечения: пиковая яркость экрана S22 составляет 1300 нит, а S22+ и S22 Ultra — 1750 нит.



Galaxy S22 и S22+ — это первые модели в серии S, изготовленные из сверхпрочного армированного алюминия Armor Aluminum. Новинки также стали первыми смартфонами с новым стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, которое защищает их передние и задние панели от случайных повреждений при падениях.



Также подчеркивается, что вся серия Galaxy S22 будет поддерживать четыре поколения обновлений ОС Android.



Samsung позиционирует новинки, как самые экологичные гаджеты в истории. Загрязнение пластиком представляет серьезную угрозу для окружающей среды, при этом выброшенные рыболовные сети особенно опасны для морских обитателей. Сотрудничая с ведущими организациями, Samsung превращает этот тип отходов в прочный материал для производства смартфонов. Он применяется в кнопочных кронштейнах серии Galaxy S22 и на 20% состоит из переработанного пластика из выброшенных рыболовных сетей. Материал также используется в модуле динамика, а также во внутренних элементах клавиш включения и регулировки громкости смартфонов.



Серия Galaxy S22 Series защищена платформой безопасности Knox Vault от Samsung. Защищенные процессор и память полностью изолируют конфиденциальную информацию, такую как пароли, биометрические данные или ключи Blockchain, от основной операционной системы телефона. Панель конфиденциальности и индикатор One UI позволяют видеть, у каких приложений есть доступ к передаваемой информации и камере, чтобы пользователь сам мог определить, давать ли на это разрешение. Новинки также получили ряд новых функций безопасности, включая архитектуру ARMmicro для предотвращения хакерских атак на операционную систему и память.

Новинки имеют пыле и влагозащиту, имеют возможность работы с двумя nanoSIM-картами, а также оснащаются стереодинамиками AKG



Samsung Galaxy S22 и S22+ будут поставляться с 8 ГБ памяти и накопителем 128 или 256 ГБ. Модель S22 Ultra получит варианты ОЗУ 8/12/16 ГБ и накопители - 128/256/512/1024 ГБ.



Новинки будут доступны с 11 марта 2022 года.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT