В загашниках мегакорпораций накопилось более 640 млрд долл.

9 февраля 2022 г., 16:57

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Как сообщает Bloomberg, сумма, превышающая 600 миллиардов долларов, сейчас находится на руках у технологических мегакорпораций и это вполне может спровацировать очередную волну крупных сделок.



Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal, компания Amazon.com присматривается к Peloton. По состоянию на 31 декабря у гиганта электронной коммерции было 96 млрд долларов наличными и ликвидными ценными бумагами, что более чем в девять раз превышает рыночную стоимость Peloton, даже после того, как в понедельник акции выросли на 31%.



Apple возглавляет список, опубликованный Bloomberg, с 202,6 млрд долл., что больше, чем капитализация Netflix, Qualcomm или Intel на данный момент.



Причем потенциальным покупателям, вероятнее всего, удобнее заключать сделки сейчас, когда котировки многих компаний снизились. Netflix, например, торгуется по самой низкой оценке почти за 10 лет с 34-кратной форвардной прибылью, а PayPal упала до уровня марта 2020 года.



Акции технологических компаний заметно упали, так как инвесторы оценили более агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системы.



В этом году заключение сделок в сегменте технологических компаний уже идет полным ходом: запланированное корпорацией Microsoft поглощение Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов и продажа Citrix Systems консорциуму прямых инвестиций за 13 миллиардов долларов.





Но одни миллиарды долларов на руках не помогают в заключении сделок. Американские антимонопольные органы стремятся ужесточить контроль за слияниями, заявляя, что необходима новая структура для борьбы с ростом числа сделок, который угрожает ухудшить и без того высокую концентрацию в различных отраслях, особенно в сфере технологий.

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