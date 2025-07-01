IBM представила Maximo Assistant - AI-ресурс для управління активами

1 июля 2025 г., 17:25

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Компанія IBM оголосила про впровадження штучного інтелекту в пакет додатків Maximo за допомогою потужних функцій AI, які автоматизують завдання, оптимізують робочі процеси та покращують процес прийняття рішень. Представлене рішення — це не просто інтелектуальний помічник, який надає важливу інформацію, а більш розумний та ефективний підхід до управління активами підприємства.



Відзначається, що вбудований штучний інтелект Maximo – це не просто зручність, це докорінна зміна підходу команд до роботи з даними, активами та один з одним, що допомагає їм приймати більш розумні рішення, скорочувати час простою і досягати відчутних бізнес-результатів.



IBM Maximo перетворює управління активами:



У майбутньому можна буде забути про стандартні графіки технічного обслуговування, засновані на календарі. AI буде надавати інформацію про стан активів в режимі реального часу, що дозволить командам обслуговувати обладнання саме тоді, коли це необхідно. Яка вигода? Збільшення терміну служби активів, скорочення непотрібного технічного обслуговування і більш цілеспрямована і продуктивна робота технічних фахівців.



Інтелектуальна система управління робочими замовленнями Maximo на базі AI автоматично пропонує точні коди проблем на основі описів, що спрощує виявлення тенденцій і прийняття обґрунтованих заходів. Ця функція розширюється, щоб виявляти закономірності за типами активів, історією технічного обслуговування тощо, при цьому користувачам не потрібно бути експертами в області даних.



Минули ті часи, коли на аналіз надійності та відмов активів йшли тижні. AI Maximo отримує доступ до великого сховища історичних та операційних даних, щоб швидко генерувати корисну інформацію, що дозволяє розробляти проактивні стратегії технічного обслуговування, що мінімізують час простою та операційні ризики.



За допомогою функції Visual Prompting в Maximo команда може легко виділити певні компоненти зображення, наприклад компонент на виробничій лінії, і штучний інтелект навчиться їх виділяти та аналізувати. Результат — швидке і точне виявлення дефектів без складного маркування даних або великого навчання штучного інтелекту.



Розглянемо наступний сценарій: супервайзер на морській нафтовій платформі отримує попередження про трансформатор з високим ризиком. AI-помічник Maximo оперативно надає короткий резюме відповідної історії робіт, моделей відмов і пропонованих ремонтів. Одним клацанням миші супервайзер підтверджує наступні кроки.



Коли технічний фахівець, який проводить огляд, помічає фізичні пошкодження, він швидко оновлює AI-помічника, який підтверджує проблему, призначає правильні коди та ініціює подальші дії. Ця безперешкодна взаємодія призводить до швидших реакцій, меншої кількості помилок і більш інтелектуальної системи, яка постійно навчається і вдосконалюється.



Управління активами не обов'язково має бути реактивним. За допомогою AI-помічника Maximo команда може передбачити проблеми, проактивно реагувати на них і підвищити якість стратегічного прийняття рішень — і все це без порушення природного робочого процесу.



Це не просто ще один інструмент. Це справжній ресурс, що забезпечує ясність у складних ситуаціях і впливає там, де це важливо.



Майбутнє управління активами — це допомога, інтеграція і постійний розвиток. AI-помічник Maximo нового покоління розроблений так, щоб природно інтегруватися в робочий процес — розуміти діяльність, передбачати потреби та покращувати процес прийняття рішень без складних запитів або інтерфейсів, що заважають.



Автономно виявляючи повторювані проблеми та ініціюючи коригувальні дії, він звільняє команду, дозволяючи їй зосередитися на найважливішому: стратегічній, високоефективній роботі. Завдяки діалоговій взаємодії та миттєвим, практичним аналітичним даним AI Maximo вносить ясність у складні ситуації та забезпечує реальні результати — саме там, де вони потрібні.

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