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До виходу готується дешева модель MacBook?

1 июля 2025 г., 16:25
Як повідомляє аналітик Мін Чі Куо (Ming-Chi Kuo), Apple має намір випустити MacBook з ціною на рівні 800-900 дол.  
 
Новинка начебто буде з 13-дюймовим екраном і на базі процесору A18 Pro, який використовується зараз у смартфонах.  
 
MacRumors може тепер повідомити, що вперше виявив сліди такого пристрою в бекенд-коді, пов'язаному з Apple Intelligence, минулого літа, а згодом підтвердив використання чіпа A18 Pro. Пристрій має ідентифікатор «Mac17,1».
 
Це буде перший Mac, оснащений чіпом iPhone. На сьогоднішній день всі Mac з чіпами Apple Silicon містять чіпи серії M, які забезпечують більшу кількість ядер, підтримку більшого обсягу пам'яті та кращу підтримку зовнішніх дисплеїв. Чіп A18 Pro дебютував в iPhone 16 Pro минулого року.
 
За словами Куо, масове виробництво нового MacBook очікується в кінці четвертого кварталу 2025 року або на початку першого кварталу наступного року.

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