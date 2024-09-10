Главная » Новости Представлено Apple Watch Series 10 10 сентября 2024 г., 17:25 0

Tweet Компанія Apple представила Apple Watch Series 10 - найтонші Apple Watch, що робить їх найзручнішими, при цьому вони пропонують найбільший і найпросунутіший дисплей серед усіх Apple Watch. Крім того, у watchOS 11 з'явилися нові сповіщення про апное уві сні, прискорене заряджання, датчики глибини та температури води, а також нові інтелектуальні можливості для здоров'я і фітнесу.



Apple Watch Series 10 доступні в алюмінієвому і титановому корпусах, у різних кольорах і оздобленнях. Нове поліроване алюмінієве оздоблення Jet black вирізняється виразним світловідбивним ефектом і гладкістю, а нові титанові корпуси - натуральний, золотий і грифельний - мають ефектний ювелірний блиск.



Попереднє замовлення на нову лінійку Apple Watch вже можна оформити, а продажі почнуться в п'ятницю, 20 вересня.



«У всьому світі Apple Watch справляють незмірний позитивний вплив на людей, допомагаючи їм залишатися здоровими, активними, безпечними та пов'язаними з тими речами, які для них важливі, і допомагають рятувати незліченні життя», - сказав Джефф Вільямс (Jeff Williams), головний операційний директор Apple. «Apple Watch Series 10, спираючись на десятиліття проривних інновацій, пропонують найдосконалішу версію: ще більше інтелектуальних можливостей, найбільший дисплей для пристроїв, що носяться, і більш тонкий і витончений дизайн, ніж будь-коли».



Apple Watch Series 10 майже на 10% тонший, ніж Apple Watch Series 7, Series 8 і Series 9, водночас у ньому реалізовано всі улюблені користувачами передові можливості, додано нові функції та підтримується 18-годинний час автономної роботи впродовж усього дня. Інноваційна металева задня панель інтегрує антену в корпус самого пристрою, об'єднуючи два шари в один. Задня панель ідеально поєднується за матеріалом, оздобленням і кольором з іншими частинами корпусу, створюючи враження, що пристрій зроблено з одного шматка металу.



Новий S10 SiP був розроблений для досягнення більш тонкого профілю, а також для забезпечення продуктивності, енергоефективності та інтелектуальності. S10 SiP і вбудований 4-ядерний нейронний процесор дають змогу використовувати інтелектуальні функції, якими користуються щодня, включно з жестом подвійного торкання, Siri на пристрої, диктуванням і автоматичним визначенням тренувань; важливими функціями безпеки, як-от виявлення зіткнень і падінь; оновленим Smart Stack, переробленим додатком Photos і програмним забезпеченням Translate у watchOS 11.



Крім того, що Apple Watch Series 10 стали тоншими, вони ще й легші: їхній алюмінієвий корпус важить на 10% менше, ніж у Series 9, а титановий - майже на 20% менше, ніж у Series 9 з нержавіючої сталі. Корпус також вирізняється більш заокругленими кутами й ширшим співвідношенням сторін, що сприяє збільшенню розміру дисплея при незначному збільшенні корпусу до нових розмірів 42 мм і 46 мм.



Дисплей в Apple Watch відіграє центральну роль у кожній взаємодії, від перегляду повідомлень до швидкого погляду на показники тренування. Apple Watch Series 10 оснащені найбільшим і найдосконалішим дисплеєм серед усіх Apple Watch.



Збільшений дисплей займає на 30% більше активної площі екрана, як порівняти з Apple Watch Series 4, Series 5 і Series 6, і на 9% більше, як порівняти з Apple Watch Series 7, Series 8 і Series 9. Це підвищує зручність читання й використання: у таких додатках, як-от «Повідомлення», «Пошта» або «Новини», користувачі можуть побачити додатковий рядок тексту або збільшити розмір шрифту без шкоди для змісту. На збільшеному дисплеї також легше набирати повідомлення, призупиняти тренування або вводити код доступу.



Apple Watch Series 10 - перший продукт Apple з ширококутним OLED-дисплеєм, який оптимізовано таким чином, щоб випромінювати більше світла під великим кутом. У результаті дисплей на 40% яскравіший, ніж у Series 9, якщо дивитися на нього під кутом, що полегшує сприйняття інформації з першого погляду.



Ширококутний OLED-дисплей також більш енергоефективний, що дає змогу збільшити частоту оновлення, коли Apple Watch перебувають у режимі постійного ввімкнення, з одного разу за хвилину до одного разу за секунду. У результаті користувачі тепер можуть бачити секундну стрілку, що цокає, не піднімаючи зап'ястя, на деяких циферблатах годинника.



Нові циферблати годинників у watchOS 11 створені, щоб використовувати переваги більшого дисплея і вищої частоти оновлення Apple Watch Series 10. Циферблат Flux вирізняється сміливим графічним дизайном, який з кожною секундою наповнює екран кольором. Циферблат Reflections має характерний мерехтливий дизайн, що тонко реагує на рухи користувача і покликаний доповнити віддзеркалювальну якість нових титанових корпусів.



У нову металеву задню кришку вбудовано більшу й ефективнішу зарядну котушку, що робить годинник Series 10 найшвидше заряджаємим Apple Watch в історії, тож користуватися Apple Watch упродовж дня і на ніч стало ще простіше. П'ятнадцять хвилин заряджання забезпечують до восьми годин звичайного щоденного використання, а вісім хвилин заряджання - до восьми годин відстеження сну. Швидше заряджання також означає, що користувачі можуть зарядити годинник до 80% батареї приблизно за 30 хвилин.



Новий компактний дизайн і прискорена зарядка Apple Watch Series 10 роблять його ще більш зручним і комфортним для носіння під час сну. На додаток до вже наявних інтелектуальних функцій для відстеження основних показників стану здоров'я впродовж ночі, як-от частота серцевих скорочень, частота дихання і температура зап'ястя, Apple Watch тепер пропонують функцію, що допомагає виявити ознаки апное уві сні.



Апное сну - це потенційно серйозний стан, за якого дихання неодноразово зупиняється під час сну. Цей стан, на який, за оцінками, страждають понад 1 млрд людей у всьому світі, у більшості випадків залишається недіагностованим. Якщо його не лікувати, апное сну може мати серйозні наслідки для здоров'я, включно з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії, діабету другого типу і проблем із серцем.



Для виявлення апное уві сні Apple Watch використовує акселерометр для відстеження невеликих рухів зап'ястя, пов'язаних із перериванням нормального дихання, що відстежується за допомогою нової метрики Apple Watch під назвою «Порушення дихання». Хоча деякі з цих порушень є нормальними, їх важливо відстежувати, оскільки вони можуть бути використані для визначення тривалості сну і, якщо вони відбуваються часто протягом декількох ночей, можуть бути пов'язані з апное сну. Користувачі можуть переглядати свої нічні порушення дихання в застосунку «Здоров'я», де їх класифікують як підвищені або непідвищені, і можуть переглянути за один місяць, пів року або рік.



Новий алгоритм апное сну аналізує дані про порушення дихання, тому Apple Watch можуть повідомити користувача, якщо ці дані вказують на стійкі ознаки апное сну. Повідомлення міститиме інформацію про період часу, коли виникло потенційне апное сну, та освітні матеріали щодо важливості звернення по медичну допомогу, а також PDF-файл із даними про порушення дихання за три місяці, подробицями повідомлення та додатковою інформацією, яку можна використати в розмові з медичним працівником.



Алгоритм повідомлення про апное сну був розроблений з використанням передового машинного навчання і великого набору даних клінічних тестів на апное сну. Потім функція була перевірена в клінічному дослідженні - безпрецедентному за масштабами для технології апное сну. Під час клінічного дослідження кожен учасник, виявлений алгоритмом, мав щонайменше легке апное сну. Очікується, що найближчим часом функція отримає дозвіл на продаж від FDA та інших світових органів охорони здоров'я. Цього місяця сповіщення про апное уві сні будуть доступні в понад 150 країнах і регіонах, включно зі США, ЄС і Японією.



Годинники Apple Watch підходять для занять у воді та поруч із нею: вони мають водонепроникний корпус при глибині до 50 метрів, автоматично розпізнають удари та рахують кола, а тепер у watchOS 11 з'явилися користувацькі тренування для плавання в басейні. Новий вимірювач глибини та датчик температури води роблять Apple Watch Series 10 ще більш зручним супутником, коли користувач вирушає у воду.



Новий датчик глибини може вимірювати глибину під поверхнею води до 6 метрів, що підходить для підводного плавання і пірнання на невеликій глибині, а також для ігор у басейні, озері або океані. Крім того, новий датчик температури води вимірює температуру води після занурення Apple Watch у воду. Вбудований застосунок «Глибина» добре читається, що дає змогу легко орієнтуватися під водою, і показує час, поточну глибину, температуру води, тривалість перебування під водою і максимальну глибину - з можливістю автоматичної активації, щойно Apple Watch занурюються під воду. Температура води також відображається в показниках тренування під час плавання як у басейні, так і у відкритій воді.



Щоб допомогти користувачам планувати та насолоджуватися активним відпочинком на відкритій воді та бути в курсі мінливих умов, у watchOS 11 з'явився новий додаток Tides. Користувачі можуть отримати доступ до прогнозованої інформації про припливи та відливи на сім днів вперед для берегових ліній та місць для серфінгу по всьому світу, включаючи інформацію про високі та низькі припливи, підйоми та спади, висоту та напрям припливів, схід та захід сонця - все це відображається на часовій шкалі. Користувачі також можуть переглядати пляжі поблизу свого місця розташування на зручній карті, а нові можливості дозволяють з першого погляду побачити поточну інформацію про припливи та відливи для улюблених місць або найближчих пляжів.



Додаток Oceanic+ тепер доступний для Apple Watch Series 10 з новими функціями для снорклінгу. Розроблений у співпраці з Huish Outdoors, додаток дозволяє користувачам легко знаходити популярні місця для снорклінгу поблизу; переглядати інформацію про умови, надану спільнотою любителів снорклінгу; а під час занять снорклінгом бачити глибину, температуру води та багато іншого в єдиному поданні.



Аудіо тепер можна відтворювати через вбудований динамік на Apple Watch Series 10. Як і при телефонних дзвінках, користувачі можуть слухати аудіо з різних програм, включаючи Apple Music, Apple Podcasts, Apple Books та програми сторонніх розробників прямо зі своїх Apple Watch.



У Apple Watch Series 10 також використовується нова нейромережа для ізоляції голосу, що працює на 4-ядерному процесорі Neural Engine, для придушення фонових шумів під час телефонних або FaceTime аудіодзвінків, тому голос користувача звучить чітко та ясно на іншому кінці лінії - навіть у шумних обставинах, наприклад, у переповненому ресторані, на міській вулиці або у вітряний день на вулиці.



Вперше Apple Watch доступні в обробці з полірованого алюмінію, реактивного чорного кольору, з характерним глянцевим блиском. Для цього алюмінієвий корпус полірується за допомогою наночастинок, а потім відбувається 30-ступінчастий процес анодування. Apple Watch Series 10 також випускаються в оновленому рожево-золотому алюмінієвому корпусі, а також популярному матовому сріблястому алюмінієвому корпусі.



Крім того, Apple Watch Series 10 випускаються в корпусі із полірованого титану аерокосмічного класу, який прийшов на зміну нержавіючої сталі попередніх поколінь. Нові титанові корпуси 5 класу мають ефектну поверхню, що відбиває, нагадує ювелірний виріб, і при цьому майже на 20% легше Apple Watch Series 9 з нержавіючої сталі. Титанові корпуси представлені у трьох кольорах: натуральному, золотому та грифельному.



Apple Watch Series 10 доступні в розмірах 42 мм і 46 мм у новому чорному кольорі, новому рожевому золоті та сріблястому алюмінієвому корпусі, а також у новому титановому кольорі - натуральному, золотому та грифельному.



Apple Watch Hermès доступні в розмірах 42 мм і 46 мм у сріблястому титановому корпусі, розробленому відповідно до нержавіючої сталі попередніх поколінь.



Вартість Apple Watch Series 10 складає $399 (США), а Apple Watch SE доступні за ціною від $249 (США). Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора 0

Tweet Предыдущая новость Softprom стає дистриб'ютором платформи автоматизації ІТ від Automox

Напечатать Отправить другу Читайте также HMD Fusion – новий смартфон, який можна персоналізувати • [10 сентября, 15:35]

Acer представила планшет Iconia X12 з AMOLED-екраном • [10 сентября, 13:35]

Консорціум NJJ завершує придбання Датагруп-Volia та lifecell • [10 сентября, 12:43]

Смартфон Huawei, що складається двічі, отримав 2,7 мільйона попередніх замовлень • [9 сентября]

TrendForce: iPhone 16 буде оснащено чипом A18, ціна може зрівнятися з iPhone 15 • [9 сентября]