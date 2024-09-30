Нова пошта та «Повернись живим» збирають 300 млн грн на посилення ППО

30 сентября 2024 г., 15:35

0

Tweet

Протиповітряна оборона України – одна з головних цілей ворога. Російські ракети та дрони постійно намагаються знищити системи та командні пункти, які захищають наші міста та критичну інфраструктуру, прикривають фронт. Під загрозою військові, зенітно-ракетні комплекси та інша техніка. Тому Фонд «Повернись живим» і Нова пошта запускають збір «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику» – проєкт із посилення ППО.

Надзвичайно важлива частина проєкту – навчання людей і обмін досвідом між підрозділами. Мобільні групи РЕБ/РЕР створені «з нуля» і пройдуть спеціальний курс, розроблений фондом «Повернись живим». Ці групи захищатимуть тих, хто захищає нас. До прикладу, вони виявлятимуть і пригнічуватимуть ворожі БпЛА, супроводжуючи дивізіони Patriot.

У результаті реалізації проєкту «Повернись живим» проведе навчання військових, а також забезпечить ПвК «Схід» та ПвК «Південь» двома стінами захисту: системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіоелектронної розвідки (РЕР), зенітними FPV-дронами, засобами захищеного зв'язку, транспортом. Це допоможе «збивати з пантелику» ворожі розвідувальні безпілотники, а також забезпечить бійцям ППО мобільність і надійний зв’язок під час роботи.

За зібрані кошти придбають: модернізовані FPV-дрони та компоненти для знищення ворожих розвідувальних БпЛА типу Supercam, ZALA, Орлан-10; транспорт для підвищення мобільності підрозділів Повітряних сил, а також фахівців РЕБ та РЕР; засоби захищеного зв’язку (мобільні командні пункти та рюкзаки мобільних вогневих груп, які забезпечать автономну роботу); засоби РЕБ/РЕР, які, з одного боку, перехоплюють та аналізують сигнали противника, а з іншого – дезорієнтують ворога і приглушують його супутниковий та мобільний зв’язок; 100% рішень проєкту – це або повністю українська розробка, або поєднання нашого воєнного досвіду та західного обладнання / техніки.

Підтримати «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику» можна через застосунок Нової пошти, пожертвою на «банку» або за реквізитами на сторінці проєкту. Нова пошта подвоїть всі донати, які громадяни перерахують на проєкт.

Це вже другий спільний проєкт Нової пошти та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» із посилення захисту повітряного простору України. Торік у межах збору «Запакуй небо – прокачай ППО» разом з українцями партнери зібрали 330 млн грн для посилення ПвК «Центр».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора