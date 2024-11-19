Пошкоджено два телекомунікаційні кабелі в Балтійському морі

19 ноября 2024 г., 12:25

0

Tweet

Як пише The Gardian, два підводних волоконно-оптичних кабелі зв'язку в Балтійському морі, в тому числі один, що з'єднує Фінляндію і Німеччину, були розірвані, що викликає підозри в саботажі з боку зловмисників.



Епізод, що стався в понеділок, нагадав про інші інциденти на тому ж водному шляху, які влада вважає потенційно зловмисними, в тому числі про пошкодження газопроводу і підводних кабелів минулого року і вибухи газопроводів у Північному морі в 2022 році.



Кабель довжиною 1200 км (745 миль), що з'єднує Гельсінкі з німецьким портом Росток, припинив роботу в понеділок близько 02:00 за Гринвічем, повідомила фінська державна компанія Cinia, що займається кібербезпекою і телекомунікаціями.



Інтернет-зв'язок протяжністю 218 км (135 миль) між Литвою і шведським островом Готланд вийшов з ладу близько 08:00 за Гринвічем у неділю, повідомляє литовська Telia Lietuva, що входить до складу шведської групи Telia Company.

Глобальна мережа кабелів, що живить інтернет, під зростаючою загрозою

Що лежить під землею: зростаюча загроза для прихованої мережі кабелів, які живлять інтернет

Читати далі



Фінляндія і Німеччина у спільній заяві заявили, що вони «глибоко стурбовані розірваним підводним кабелем» і розслідують «інцидент, (який) відразу викликає підозри в навмисному пошкодженні».



Безпеці Європи загрожує війна Росії проти України та «гібридна війна з боку зловмисників», йдеться у спільній заяві, в якій не називаються зловмисники.



«Захист нашої спільної критичної інфраструктури є життєво важливим для нашої безпеки і стійкості наших суспільств», - заявили Німеччина і Фінляндія.



Речник Telia Lietuva Аудрюс Стасюлайтис повідомив, що другий кабель також був перерізаний. Він належить шведській компанії Arelion і експлуатується нею для передачі інтернет-трафіку Telia Lietuva, сказав представник Telia.



Карл-Оскар Болін, міністр цивільної оборони Швеції, заявив шведському суспільному мовнику SVT, що «абсолютно необхідно з'ясувати, чому в даний час у нас два кабелі в Балтійському морі не працюють».



Розташоване на півночі Європи, Балтійське море є активним комерційним судноплавним маршрутом і оточене дев'ятьма країнами, включаючи Росію.



Пошкодження кабелю Фінляндія-Німеччина сталося біля південного краю шведського острова Оланд, і його ремонт може зайняти від п'яти до 15 днів, повідомив на прес-конференції виконавчий директор Cinia Арі-Юссі Кнаапіла ( Ari-Jussi Knaapila).



Минулого року підводний газопровід і кілька телекомунікаційних кабелів, що проходять по дну Балтійського моря, були серйозно пошкоджені в результаті інциденту, що викликав тривогу в регіоні.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора