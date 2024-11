El Capitan посідає перше місце в рейтингу суперкомп'ютерів TOP500

19 ноября 2024 г., 13:48

У 64-му випуску TOP500 повідомляється, що El Capitan посів перше місце та офіційно став третьою системою, яка досягла рівня екзафлопсних обчислень після Frontier і Aurora. Обидві системи відтоді опустилися на 2 і 3 місця відповідно. Крім того, до TOP-10 потрапили нові системи.



Нова система El Capitan у Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії (США) дебютувала як найпотужніша система в списку з результатом HPL 1,742 EFlop/s. Вона має 11 039 616 об'єднаних ядер CPU і GPU і заснована на процесорах AMD 4-го покоління EPYC з 24 ядрами на частоті 1,8 ГГц і прискорювачах AMD Instinct MI300A. El Capitan використовує мережу Cray Slingshot 11 для передачі даних і досягає енергоефективності 58,89 гігафлопса/ват. Такий показник енергоефективності допоміг El Capitan посісти 18 місце в списку GREEN500.



Система Frontier у Національній лабораторії Оук-Рідж у штаті Теннессі (США) опустилася на 2 місце. Вона збільшила свій показник HPL з 1,206 EFlop/s у минулому списку до 1,353 EFlop/s у цьому. Frontier також збільшила загальну кількість ядер: з 8 699 904 ядер у минулому списку до 9 066 176 ядер у цьому. Для передачі даних вона використовує мережу Slingshot 11 компанії Cray.



Система Aurora в Argonne Leadership Computing Facility в Іллінойсі, США, посіла 3 місце в цьому списку TOP500. Машина зберегла свій результат у бенчмарку HPL з минулого списку, досягнувши 1,012 EFlop/s. Aurora побудована Intel на базі HPE Cray EX - Intel Exascale Compute blade, в якому використовуються процесори Intel Xeon CPU Max Series і прискорювачі Intel Data Center GPU Max Series, що взаємодіють через мережевий інтерконект Slingshot-11 компанії Cray.



Система Eagle, встановлена в хмарі Microsoft Azure у США, посіла 4-те місце і залишається найбільш високорейтинговою хмарною системою в TOP500. Її показник HPL становить 561,2 PFlop/s.



Єдиною новою системою в TOP-5 стала система HPC6 під номером 5. Цю машину встановлено в центрі Eni S.p.A. у Феррера-Ербоньйоні, Італія, і вона має таку саму архітектуру, що й система Frontier під номером 2. Система HPC6 в Eni досягла еталонного показника HPL в 477,90 PFlop/s і тепер є найшвидшою системою в Європі.



Ось коротка інформація про системи, що увійшли до TOP-10:

- Система El Capitan у Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса, Каліфорнія, США, стала новою системою № 1 у TOP500. Система HPE Cray Cray EX255a показала 1,742 Exaflop/s у бенчмарку HPL. El Capitan має 11 039 616 ядер і базується на процесорах AMD 4-го покоління EPYC з 24 ядрами на частоті 1,8 ГГц і прискорювачах AMD Instinct MI300A. Для передачі даних використовується мережа Cray Slingshot 11, а енергоефективність становить 58,89 гігафлопса/ват.

- Зараз Frontier є системою №2 у TOP500. Ця система HPE Cray EX стала першою американською системою з продуктивністю, що перевищує 1 Exaflop/s. Вона встановлена в Національній лабораторії Оук-Рідж (ORNL) у штаті Теннессі, США, де експлуатується на замовлення Міністерства енергетики (DOE). Наразі його продуктивність становить 1,353 Exaflop/s при використанні 8 699 904 ядер. Архітектура HPE Cray EX поєднує в собі процесори AMD EPYC 3-го покоління, оптимізовані для високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту, прискорювачі AMD Instinct 250X і міжз'єднання Slingshot-11.

- Наразі Aurora посідає 3 місце з попереднім результатом HPL в 1,012 Exaflop/s. Вона встановлена в Argonne Leadership Computing Facility, штат Іллінойс, США, де також працює для Міністерства енергетики (DOE). Ця нова система Intel побудована на базі HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blades. У ній використовуються процесори Intel Xeon CPU Max Series, прискорювачі Intel Data Center GPU Max Series і міжз'єднання Slingshot-11.

- Система Eagle під номером 4 встановлена компанією Microsoft у своїй хмарі Azure. Ця система Microsoft NDv5 заснована на процесорах Xeon Platinum 8480C і прискорювачах NVIDIA H100 і досягла результату HPL у 561 Petaflop/s.

- Нова система № 5 називається HPC6 і встановлена в центрі Eni S. p. A. у Феррера Ербоньоне в Італії. Це ще одна система HPE Cray EX235a з процесорами AMD EPYC третього покоління, оптимізованими для HPC і штучного інтелекту, з прискорювачами AMD Instinct 250X і інтерконектом Slingshot-11. Її продуктивність склала 477,9 Petaflop/s.- Fugaku, система № 6, встановлена в Центрі обчислювальної науки RIKEN (R-CCS) у Кобе, Японія. Вона має 7 630 848 ядер, що дало їй змогу досягти результату в бенчмарку HPL у 442 Petaflop/s. Вона залишається найшвидшою системою в бенчмарку HPCG з результатом 16 TeraFLOPS.

- Система Alps, встановлена у Швейцарському національному суперкомп'ютерному центрі (CSCS) у Швейцарії, після нещодавнього оновлення посіла 7-ме місце. Це система HPE Cray EX254n із суперчипами NVIDIA Grace 72C і NVIDIA GH200 та інтерконектом Slingshot-11. Після модернізації вона досягла продуктивності 434,9 Petaflop/s.

- Система LUMI, ще одна система HPE Cray EX, встановлена в центрі EuroHPC у CSC у Фінляндії, перебуває на восьмому місці з продуктивністю 380 Petaflop/s. Європейська спільна програма високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU) об'єднує європейські ресурси для розроблення суперкомп'ютерів вищого класу Exascale для обробки великих даних. Один із загальноєвропейських суперкомп'ютерів передекзаскельного рівня, LUMI, розташований у центрі обробки даних CSC у Каяані, Фінляндія.

- Система № 9 Leonardo встановлена на іншому майданчику EuroHPC у CINECA, Італія. Це система Atos BullSequana XH2000 з основними процесорами Xeon Platinum 8358 32C 2,6 ГГц, прискорювачами NVIDIA A100 SXM4 40 ГБ і міжз'єднаннями Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband. Продуктивність HPL склала 241,2 Petaflop/s.

- Завершує TOP10 нова система Tuolumne, яка також встановлена в Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса, Каліфорнія, США. Вона є сестрою нової системи №1 El Capitan з ідентичною архітектурою. Її продуктивність склала 208,1 Petaflop/s.



У 64-му випуску TOP500 процесори AMD і Intel виявилися кращими для систем, що входять до TOP-10. У п'яти системах використовуються процесори AMD (El Capitan, Frontier, HPC6, LUMI і Tuolumne), а в трьох - Intel (Aurora, Eagle, Leonardo). В Alps використовується процесор NVIDIA, а в Fugaku - фірмовий Arm-процесор Fujitsu A65FX 48c 2,2 ГГц.



Сім комп'ютерів із TOP-10 використовують міжз'єднання Slingshot-11 (El Capitan, Frontier, Aurora, HPC6, Alps, LUMI і Tuolumne), а два інших - Infiniband (Eagle і Leonardo). У Fugaku є власний пропрієтарний інтерконект Tofu.



Хоча Китай і США знову стали країнами, які отримали найбільшу кількість позицій в усьому списку TOP500, схоже, що Китай уже не бере участі в ньому тією мірою, як раніше. Сполучені Штати додали до списку дві системи, довівши їхню загальну кількість до 173. Китай знову скоротив кількість своїх машин у списку з 80 до 63. Як і в минулому списку, Китай не представив жодної нової машини в списку TOP500. Німеччина швидко наздоганяє Китай, маючи 41 машину в списку.



Щодо континентів, то розставляння сил у попередньому списку, в якому Європа обігнала Азію, збереглася і тут. Північна Америка налічує 181 машину, Європа - 161, а Азія - 143.



У цьому випуску GREEN500 відбулися значні зміни внаслідок появи нових систем у списку TOP-3, за винятком місця №1.



Місце №1 знову зайняла система JEDI - JUPITER Exascale Development Instrument, розроблена німецькою компанією EuroHPC/FZJ. Посівши 224 місце в TOP500, JEDI змогла повторити свій рейтинг енергоефективності з попереднього списку - 72,73 Гфлопс/Вт, отримавши при цьому оцінку HPL в 4,5 PFlop/s. JEDI - це машина BullSequana XH3000 із суперчипом Grace Hopper 72c 2 ГГц, суперчипом NVIDIA GH200, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200 і 19 584 загальними ядрами.



Друге місце в цьому випуску GREEN500 посіла нова система ROMEO-2025 у центрі високопродуктивних обчислень ROMEO в Шампань-Арденнах, Франція. Ця система отримала рейтинг енергоефективності 70,91 Гфлопс/Вт і еталонний показник HPL 9,863 PFlop/s. Хоча це нова система, її архітектура ідентична JEDI, але вона вдвічі більша. Таким чином, її енергоефективність дещо нижча.

Місце № 3 посіла нова система Adastra 2, встановлена в Національному центрі інтенсивних обчислень Grand Equipement National de Calcul Intensif - Centre Informatique National de l'Enseignement Suprieur (GENCI-CINES) у Франції. Вперше потрапивши до списку TOP500, Adastra 2 показала результат енергоефективності 69,10 ГФлопс/Вт і результат HPL 2,529 PFlop/s. Ця машина являє собою систему HPE Cray EX255a з 24-ядерними процесорами AMD Gen-4 EPYC 1,8 ГГц, прискорювачами AMD Instinct MI300A, загалом у ній 16 128 ядер, і Slingshot-11 під управлінням RHEL.



Нова система El Capitan і система Frontier заслуговують на почесні згадки. З огляду на те, що в бенчмарку HPL вона показала 1,742 EFlop/s, вельми вражає, що їй вдалося посісти 18-те місце в GREEN500 з показником енергоефективності 58,89 ГФлопс/Вт. Frontier - переможець попереднього списку TOP500 і № 2 у цьому списку - показав дивовижний результат енергоефективності в 54,98 ГФлопс/Вт у цьому списку GREEN500. Обидві ці системи демонструють, що можна досягти величезної обчислювальної потужності, приділяючи при цьому першорядну увагу енергоефективності.

