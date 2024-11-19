TrendForce очікує зниження цін на оперативну пам'ять у 2025 році

19 ноября 2024 г., 11:45

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Четвертий квартал є критичним періодом для встановлення контрактних цін на DRAM. Останнє дослідження TrendForce показує, що ціни на зрілі технологічні процеси DRAM, такі як DDR4 і LPDDR4X, вже мають тенденцію до зниження через достатню пропозицію і зниження попиту. Перспективи попиту на сучасні продукти, такі як DDR5 і LPDDR5X, залишаються невизначеними, а зважаючи на високі рівні запасів у деяких покупців і продавців, не можна виключати подальшого падіння цін до кінця четвертого кварталу.

Авріл Ву (Avril Wu), старший віце-президент з досліджень TrendForce, пояснила, що компанія має більш оптимістичний прогноз щодо цін на DRAM у 2025 році, що обумовлено агресивним розширенням потужностей з виробництва HBM трьома провідними постачальниками, при цьому очікується, що нові потужності почнуть повноцінне виробництво до 2026 року.

Однак швидкі зміни в динаміці ринку змусили TrendForce переглянути свій прогноз, перейшовши від очікуваного зростання цін до прогнозованого зниження, причому в першій половині 2025 року очікується особливо помітне падіння. У цій тенденції DDR4 і LPDDR4X, ймовірно, зіткнуться з більш значним тиском зниження цін, ніж DDR5 і LPDDR5X.

З боку пропозиції, очікується, що ослаблення ринку NAND Flash, який наразі пропонує нижчу прибутковість, ніж DRAM, спонукатиме деякі виробничі лінії перейти з NAND на DRAM. Крім того, хоча очікується, що HBM3e 12hi швидко стане основною технологією для додатків АІ в 2025 році, не всі постачальники можуть вчасно отримати сертифікацію NVIDIA, що збільшує ймовірність того, що потужності TSV можуть бути перенаправлені на виробництво звичайної DRAM.

Ву також підкреслила, що швидке нарощування потужностей китайськими постачальниками позиціонує їх як найбільше джерело виробництва DRAM за межами трійки найбільших світових постачальників. Крім того, очікується, що тривале зниження попиту на споживчу електроніку ще більше вплине на ціни на DRAM у 2025 році. Якщо виробники не зможуть ефективно управляти рівнями виробництва, ліквідація запасів у галузі, ймовірно, значно сповільниться.

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