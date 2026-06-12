Понад 100 українських компаній уже тренують АІ на даних Brave1 Dataroom

12 июня 2026 г., 8:25

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Міноборони повідомило, що вже понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom та використовують платформу для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних даних.





Brave1 Dataroom – це захищене середовище, де розробники отримують доступ до структурованих наборів даних для валідації, тренування та файнтюнінга AI-рішень у військовій сфері. Йдеться, зокрема, про візуальні та теплові детасети повітряних цілей, зібрані в реальних умовах.





Зазначається, що одним із ключових напрямів є розвиток технологій автоматичного виявлення та перехоплення ворожих дронів.





Компанії працюють з даними про різні типи повітряних цілей, зібраними за різних погодних умов, у різний час доби та з використанням різних сенсорів. Це дозволяє тренувати AI-моделі на сценаріях, максимально наближених до умов сучасного бою.





Особливу увагу приділено протидії ударним безпілотникам типу «Шахед» та іншим типам ворожих дронів.





Використання реальних даних дає змогу значно підвищувати точність алгоритмів розпізнавання цілей, скорочувати час реагування та покращувати ефективність автономних дронів-перехоплювачів.





Платформа Brave1 Dataroom створена в межах інноваційного оборонного кластера Brave1 за участі Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Збройних Сил України, Науково-дослідного інституту воєнної розвідки та американської компанії Palantir Technologies.





Десятки систем на базі АІ та комп’ютерного зору активно застосовуються на передовій, виконуючи конкретні тактичні та стратегічні бойові завдання:





автономне наведення дронів;

навігація без GPS, під час дії РЕБ, вдень та вночі;

автоматизований аналіз розвідувальної інформації;

виявлення замаскованої техніки та живої сили ворога;

управління автономними вогневими точками;

аналіз даних і прогнозування дій противника в системі DELTA.

Щоб якнайшвидше оснастити 100% дронів на передовій машинним зором і штучним інтелектом, держава розширює співпрацю з іноземними компаніями.





Також розвивається унікальний формат win-win партнерства на платформі Avengers Labs. Через неї українські та іноземні компанії можуть тренувати свої АІ-моделі на мільйонах анотованих кадрів з реальних бойових вильотів.





Розвиток автономних систем залишається пріоритетом технологічної модернізації Сил оборони України. Продовжуємо формувати нові підходи до ведення бойових дій, де вирішальну роль відіграють інновації, дані та технологічна перевага над противником.

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