PoN чи не PoN?

5 декабря 2022 г., 13:21

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Останнім часом отримую багато питань щодо роботи операторів які надають послуги доступу до мережі Інтернет. Я хочу нагадати, що без зв’язку зупиниться життя, зупиниться економіка. І про це потрібно не тільки казати про це потрібно кричати.

Питання зазвичай такі: які оператори краще працюють, які гірше працюють, як довго працюють ті або інші оператори, якого оператора обрати тощо. Спробую трохи висловити своїх думок, та своїх спостережень.

Краще за все з проблематикою коли вимикається електроживлення справляються маленькі та середні компанії, і це логічно, бо вони не мають величезних мереж, і це не потребує величезних людських ресурсів на обслуговування.

Далі кажемо про технологію, я про це вже писав, але нагадаю що краще за все зараз виграють ті компанії мережі яких працюють, або які почали будувати нові мережі за технологію PoN.

Є багато різноманітних скептиків які мені інколи намагаються довести, що навіть якщо є підключення по мідних портах Ethernet, то оператор може встановлювати акумулятор на кожному будинку. Звісно може, але для цього потрібно величезне капіталовкладення, величезний штат монтерів, та саме головне, тих хто буде ці акумулятори постійно заряджати у ті часи коли є електроживлення. Або витрачати паливо на генератор генеруючи електроживлення.

Трохи цін на акумулятори:

35 Агод - 80$

65 Агод - 185$

75 Агод - 190$

120 Агод - 270$

200 Агод - 435$

Хтось запитає чому такі дорогі? По-перше, це не автомобільні акумулятори, по-друге, попит який зробили оператори через те що на них почали тиснути абоненти, призвели до того що вартість акумуляторів катастрофічна зросла. Тепер порахуйте, якщо оператор, наприклад має зарезервувати 100 будинків багатоповерхівок, він повинен принаймні витрати тільки на закупівлю акумуляторів десь 200-400 тис. грн. Акумуляторів треба на один будинок купувати два: один працює, другий десь заряджається.

Паливо, я десь читав, що, наприклад оператор Vodafone Ukraine за день спалює для підтримки мережі 10 тис. тонн палива! Тобто це приблизно за день пів мільйона гривень. Середній, маленький оператор спалює в день приблизно 15 літрів на годину. Якщо брати середні відключення по 8 годин це становить за день 10-20 тис. грн. Це якщо ми кажемо про фіксований інтернет, тобто інтернет до якого звикли практично всі наші громадяни: будь то багатоповерхівка або приватний сектор.

Зазвичай всі ті хто підключені за технологію PoN до оператора, Інтернет у них практично не зникає. Головне це звісно мати резервне живлення для свого побутового роутера. Такі оператори витрачають значно менше фінансових ресурсів на підтримку мереж.

Наступний крок це намагатись витрачати гроші не на акумулятори на кожну будівлю, а в модернізацію своїх мереж та переводити їх на сучасну технологію. Отже, з моїх спостерігань, якщо ми беремо до уваги, наприклад місто Київ, то в операторів, які мають сучасну технологію PoN, практично інтернет не зникає. Тоді як в інших операторів, які надають дротове мідне підключення, Інтернет зникає або миттєво, або протягом однієї години. В окремих випадках це може бути навіть дві години, але це скоріше виключення.

Мобільний зв’язок відчувається став краще, тобто скоріше за все мобільні оператори провели відповідні регламентні роботи, та замінили акумулятори на базових станціях. Але ми не можемо казати, що мобільний зв’язок залишається цифровим, який можливо використовувати для мережі інтернет. Мобільний зв’язок у такі часи працює суто у стандарті EDGE. Але все одно, якщо вимкнення електроживлення, наприклад відбувається п‘ять та більше годин, а я особисто спостерігав у деяких мікрорайонах міст Київ, Бориспіль та Бровари, коли жоден оператор не працював. Тобто скоріше за все їх базові станції не витримала таких відключень електроживлення та самі відключилось. І це добре, що у громадян принаймні залишився працювати місцевий оператор фіксованого доступу.

Інколи мене питають, чи потрібно вкладати гроші, чи не потрібно, в модернізацію своїх мереж. Це цікаве питання, на яке у мене немає чіткої відповіді, зараз поясню чому. Ви можете вкладати гроші розвивати сучасну технологію, і у цьому відрізку часу перемикати на себе абонентів конкурента, надаючи їм доступ до мережі інтернет. Але може бути інша ситуація, коли з часом, ситуація нормалізується з постачанням електроживлення, а конкурент знецінить ваш вклад шляхом звичайного демпінгу послуги. Повірте мені абоненту байдуже з ким працювати, він все одно буде вибирати вартість. Тому ви повинні розуміти вкладаючи зараз гроші в розвиток нових сучасних мереж ви ризикуйте у майбутньому.

Також хочу відповісти на питання щодо, чи можливо втримувати мережі суб’єктам ринку, яким РНБО надало паперові приписи тримати свої мережі, не надавши жодних преференцій, або генераторів, або палива. Друзі це просто неможливо. Бо кожен бізнес має якийсь запас фінансової міцності. Зараз практично всі оператори спалюють гроші, або накопичені, або гроші свого інвестора, або гроші, які йшли на зарплату працівникам компанії, але зараз ідуть на паливо, і такі випадки я знаю.

Тому якщо їх зараз держава не підтримує не папером вказівкою, а реальними діями, незабаром тільки оператор почнуть зупинятись. Або тоді оператори повинні збільшити вартість своїх послуг, і вартість цих послуг може перевищити рівень вартості європейської.

Або можливо дійсно потрібно якась регуляція, для того, щоб був хоч якийсь поріг входу на цей ринок. Бо нам потрібно в першу чергу захищати споживача. Якщо звісно споживач хоче отримувати якісну послугу, а не обривати телефонними дзвінками технічну підтримку операторів.

Також я можу прогнозувати, що дуже, дуже маленькі оператори, скоріше за все зникнуть з цього ринку, бо звісно витримати таке фінансове навантаження, неможливо. Або як варіант, перейти на оплату за інтернет по трафіку. Тобто є Інтернет платять, немає, не платять. Але я думаю тарифи можуть бути космічними. Тож ситуація зараз - це вікно можливостей: або перебудувати свої мережі маючи гроші, але розуміючи наслідки, а комусь можливо вкласти гроші в інші проєкти.

Жодним чином не закликаю до якихось дій, підтримую суто користувачів, та стою на боці користувачів, операторам бажаю витримати цю історію. Енергетики, та зв’язківці це саме зараз ті напрямки, які держава повинна підтримувати максимально.



На фото набір яким я користуюсь для того, щоб живити свою оселю. Суто освітлення.

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