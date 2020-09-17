 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Подписка Apple One объединяет сервисы Apple

17 сентября 2020 г., 15:35
0 
 

Подписка Apple One объединяет сервисы Apple

Компания Apple объявила о запуске Apple One. Это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех устройствах, включая iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах.

Пользователям сервисов Apple будет предлагаться подходящий вариант плана Apple One, позволяющий подписаться сразу на несколько сервисов с любого устройства Apple одним касанием и получать ещё больше возможностей по выгодной цене.

Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 500 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц.

Семейная подписка включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за $19,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Подписка Premier включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. С Apple One пользователи будут получать единый ежемесячный счёт. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент. А если выбрать семейную подписку или подписку Premier, то до шести членов семьи смогут использовать все сервисы, при этом настраивая их на свой вкус с помощью личных учётных записей.

Индивидуальная и семейная подписки Apple One будут доступны более чем в 100 странах и регионах. Тарифный план Premier будет доступен только в Австралии, Великобритании, Канаде и США, где можно подписаться на Apple News+. Сервис Apple Fitness+ станет доступен позже в этом году.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  