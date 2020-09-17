Verbatim представила ультра-компактный твердотельный накопитель Store’n’Go Mini 1 ТБ

17 сентября 2020 г., 16:05

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Компания Verbatim анонсировала выпуск твердотельного накопителя Store’n’Go Mini в сверхкомпактном легком корпусе.



Store’n’Go Mini доступен в вариантах с емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Как отмечается накопитель легко умещается в ладони, весит всего 35 г и оснащен интерфейсом USB 3.2 GEN 1 для обмена данными со скоростью до 5 Гбит/с.



Подчеркивается, что это новейший и самый маленький накопитель в линейке устройств хранения данных большой емкости в фирменном черном корпусе Verbatim Store'n'Go. Данная линейка включает в себя такие портативные внешние устройства как: 2,5-дюймовый жесткий диск, 2,5-дюймовый твердотельный накопитель, жесткий диск с шифрованием и сканером отпечатков пальцев, а также стационарные жесткие диски. Для того чтобы владельцы Mac и PC могли воспользоваться улучшенным подключением через интерфейсы USB-C и USB-A, в комплект поставки входят кабель Micro-B — USB-A и адаптер USB-A — USB-C. Диск отформатирован в файловой системе FAT32, что позволяет использовать его поочередно на компьютерах под управлением Windows и Mac OS без форматирования. Для работы с файлами размером больше 4 ГБ на накопителе имеется приложение, которое дает возможность форматирования в HFS+ для Mac или NTFS для PC.



На диске уже есть программное обеспечение Nero Backup для полного резервного копирования и восстановления системы. С помощью Nero Backup можно планировать и проводить автоматическое резервное копирование по расписанию. Твердотельный накопитель также поддерживает функцию USB Rec & Play. Его можно подключить к телевизору с разъемом USB для записи, воспроизведения и даже приостановки телевизионной трансляции.



Рекомендованная цена на Store’n’Go Mini: 74.99 евро за версию с ёмкостью 512 ГБ (PN 53236) и 129.99 евро за вариант 1 ТБ (PN 53237).

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