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Поглощение ARM окажется крупнейшим в истории полупроводниковой индустрии

17 сентября 2020 г., 15:05
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Поглощение ARM окажется крупнейшим в истории полупроводниковой индустрии

После нескольких месяцев переговоров Nvidia анонсировала соглашение, связанное с приобретением у японской корпорации SoftBank компании ARM. По мнению аналитиков из IC Insights, в случае успешного закрытия сделка объемом в 40 млрд долл. окажется крупнейшей в истории мировой полупроводниковой отрасли. Ожидается, что процесс поглощения займет не менее 18 месяцев и завершится в марте 2022 г.

До этого времени наиболее крупнейшими были сделки, связанные с приобретением Broadcom в 2015 г. корпорации Avago (37 млрд долл.) и поглощение SoftBank в 2016 г. за 32 млрд долл. ARM. В июле 2018 г. сорвалась сделка, связанная с намерениями Qualcomm выкупить за 44 млрд долл. NXP.

Как сообщается, в 2019 г. за счет лицензирования технологий и услуг ARM получила выручку в размере 1,8 млрд долл., а в первой половине нынешнего года — чуть менее 1,0 млрд долл. Тем не менее, SoftBank пошел на вынужденную продажу прибыльного актива вследствие высоких финансовых потерь, связанных с инвестициями в ряд технологических стартапов. Ожидается, что частью договоренностей будет получение SoftBank части акций (менее 10%) Nvidia.


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