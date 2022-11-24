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Почалось розгортання «Пунктів Незламності». Мапа проєкту

24 ноября 2022 г., 8:05
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Президент Володимир Зеленський заявив про розгортання по всій країні проєкту підтримки людей – «Пункти Незламності».

«За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше», зазначив Президент.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота Пунктів Незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

На сайті та в усіх «Пунктах Незламності» можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

«Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму», Володимир Зеленський.

https://nezlamnist.gov.ua/

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