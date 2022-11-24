На найбільшому заводі Foxconn в Китаї сколихнули страйкі

24 ноября 2022 г., 9:25

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Як повідомляє Reuters, сотні робітників приєдналися до протестів на флагманському заводі Foxconn по виробництву iPhone в Китаї.



Ескалація заворушень на великому заводі в місті Чженчжоу стала символом небезпечного наростання розчарування надсуворими правилами країни щодо COVID, а також невмілого поводження з ситуацією з боку найбільшого у світі контрактного виробника.



Приводом для протестів, які почалися рано в середу, став план затримки виплати бонусів, про що багато демонстранти говорили в прямому ефірі. Деякі працівники скаржилися, що вони були змушені ділити гуртожитки з колегами, у яких був позитивний результат тесту на COVID-19.



У заяві Foxconn йдеться, що компанія виконала свої платіжні контракти і що повідомлення про те, що інфіковані співробітники живуть в кампусі разом з новобранцями, «не відповідають дійсності». «Що стосується будь-якого насильства, компанія продовжить спілкуватися з працівниками та урядом, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів», - додали в компанії.



Джерело, знайоме з ситуацією в Чженчжоу, повідомило, що виробництво на заводі не постраждало від заворушень робітників і випуск продукції залишився «у нормі».



Reuters раніше повідомляло, що Foxconn має намір відновити повне виробництво на заводі iPhone в Чженчжоу до другої половини листопада.



Хоча останні заворушення додали «невизначеності» до цієї мети, джерело повідомило, що компанія все ще наполегливо працює над її досягненням, додавши, що в заворушеннях брала участь «лише частина» робітників.



Друге джерело, знайоме з цим питанням, однак, сказало, що Foxconn навряд чи досягне мети, вказуючи на перебої, викликані заворушеннями, які особливо вплинули на нових співробітників, найнятих для заповнення прогалини в робочій силі.



Невдоволення суворими правилами карантину, нездатністю компанії ліквідувати спалахи захворювання та поганими умовами праці, включаючи нестачу продуктів харчування, призвели до того, що працівники покинули заводський кампус після того, як наприкінці жовтня постачальник Apple запровадив так звану систему замкненого циклу на найбільшому у світі заводі з виробництва iPhone.



В умовах замкнутого циклу співробітники живуть і працюють на місці, ізольовані від зовнішнього світу.



За оцінками колишніх працівників, тисячі людей покинули заводське містечко. До заворушень на заводі в Чженчжоу працювало близько 200 тис чоловік. Щоб утримати персонал і залучити більше робітників, Foxconn довелося запропонувати бонуси і вищі зарплати.



Перше джерело повідомило, що прагнення місцевої влади набрати робітників, можливо, зіграло свою роль у виникненні «непорозумінь» з новими працівниками з таких питань, як грошове забезпечення та житло.



«Зараз очевидно, що замкнутий цикл виробництва в Foxconn тільки допомагає запобігти поширенню COVID в місті, але нічого не робить (якщо не робить ще гірше) для робітників на заводі», підкреслив в електронному листі Ейден Чау (Aiden Chau) з China Labour Bulletin, гонконгської правозахисної групи, що базується в Гонконзі.



Станом на другу половину дня середи більшість відеоматеріалів на Kuaishou, платформі соціальних мереж, де Reuters переглянув багато відео, були видалені. Kuaishou не відповів на запит про коментарі.



Зображення протестів з'являються в той час, коли інвестори стурбовані ескалацією глобальних проблем з ланцюжками поставок, частково через політику Китаю щодо нульового рівня захворюваності на COVID-19, яка спрямована на припинення кожного спалаху.



Обмеження і невдоволення вплинули на виробництво. Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що виробництво iPhone на заводі в Чженчжоу може скоротитися на 30% в листопаді через обмеження, пов'язані з COVID.



Слід додати, Foxconn є найбільшим виробником iPhone в Apple, на частку якого припадає 70% поставок iPhone по всьому світу. Він виробляє більшість телефонів на заводі в Чженчжоу, хоча у компанії є й інші заводи з виробництва смартфонів.

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