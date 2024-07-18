Ультралегкий дрон CoulombFly літає на сонячних батареях

18 июля 2024 г., 16:55

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Дослідники повідомили про розробку безпілотника CoulombFly, який здатний самостійно ширяти доти, доки світить Сонце. Безпілотник, за формою не схожий на жоден широко відомий літальний апарат поєднує в собі сонячні батареї, перетворювач напруги та електростатичний двигун, що приводить у рух схожий на вертоліт пропелер. Причому всі компоненти були оптимізовані для забезпечення балансу ефективності та малої ваги.



Цей цікавий апарат супроводжується великим списком застережень. Так, на його борту немає апаратури управління, і в жодному разі дрон не здатний до спрямованого польоту, що означає, що він буде дрейфувати на вітрі, якщо його випустити на вулицю. Крім того, багато компонентів виглядають досить крихкими. Однак конструкцію можна мініатюризувати, і дослідники створили версію вагою всього 9 мг.



Ключовим моментом у розробці стало розуміння дослідниками того, що більшість дронів використовують електромагнітні двигуни, які містять безліч металевих котушок, що збільшують вагу будь-якої системи. Тому команда розробників вирішила зосередитися на створенні легкого електростатичного двигуна. На відміну від магнітних взаємодій, вони працюють на основі тяжіння і відштовхування зарядів.



Розроблений дослідниками двигун досить великий порівняно з розмірами дрона. Він складається з внутрішнього кільця нерухомих заряджених пластин (статора). Ці пластини складаються з тонкої пластини вуглецевого волокна, покритої алюмінієвою фольгою. Під час роботи сусідні пластини мають протилежні заряди. Навколо них розташоване кільце з 64 обертових пластин.



Двигун починає працювати, коли пластини зовнішнього кільця заряджені. Оскільки одна із сусідніх пластин на статорі гарантовано матиме протилежний заряд, тяжіння почне обертання кільця. Коли пластини статора і ротора зблизяться, тонкі зволікання стикнуться, забезпечуючи передачу заряду між ними. Таким чином, пластини статора і ротора набувають однакового заряду, перетворюючи тяжіння на відштовхування. Таким чином, ротор продовжує рухатися і гарантує, що пластина ротора тепер має протилежний заряд порівняно з наступною пластиною статора.

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