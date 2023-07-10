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Під виглядом рахунків та переказів зловмисники шлють українцям файли зі шкідливим макросом

10 июля 2023 г., 15:35

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» CERT-UA виявила та дослідила розповсюдження хакерським угрупуванням UAC-0057 електронних листів із використанням скомпрометованих облікових записів з темою, що стосується рахунків та переказів.

Зловмисники розповсюджують XLS-документи «PerekazF173_04072023.xls» та «Rahunok_05072023.xls». Вони містять макрос, який здійснює запуск шкідливої програми PicassoLoader. На момент дослідження PicassoLoader забезпечував завантаження, дешифрування та запуск шкідливої програми njRAT.

Як зазначають фахівці CERT-UA, якщо на комп'ютері застосовуються продукти Avast, FireEye, Fortinet, то шкідливу програму запущено не буде.

Під виглядом бухгалтерських документів зловмисники шлють файли зі шкідливим макросом

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