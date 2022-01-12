Перший «зелений» ноутбук Aspire Vero буде коштувати від 23999 грн

12 января 2022 г., 15:55

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За заявою українського представництва Acer, розпочато продажі ноутбуків Aspire Vero, які створено в межах платформи Earthion. Це структура, що об’єднує виробників, постачальників, інших партнерів та покликана сприяти розв'язанню екологічних проблем.



Ноутбуки Aspire Vero постачаються в упакуванні, що виготовлена на 80-85% із повторно переробленої целюлози, а пластикове пакування для захисту адаптера замінено на паперове. Крім того, вкладка між клавіатурою та екраном виготовлені із повністю переробленого технічного пластика. Усі графічні зображення на транспортному упаковуванні надруковані соєвими чорнилами, а сам ноутбук не містить зайвих написів на корпусі, що також зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. На відміну від інших виробів Acer, упаковування Aspire Vero на 100% придатно для повторного перероблення або може бути використана у якості повноцінної мініпідставки для ноутбука. Для цього її необхідно лише скласти декілька разів у зазначених місцях.



Прагнення до екологічності також торкнулося дизайну пристрою. Ноутбук вирізняється оригінальними жовтими та темно-сірими вставками на амортизаторах, а перевернутий текст на клавішах R і E символізує концепцію 3 Re (Reduce, Reuse, Recycle) – що перекладається як «зменшення, повторне використання, перероблення». Стандартизовані гвинти та конструкція корпусу спрощують модернізацію чи ремонт задля максимально тривалого використання Aspire Vero. Користувач без жодних складнощів може самостійно виконати модернізацію та заміну ОЗП чи накопичувачів. Внутрішнє компонування виконане таким чином, щоб забезпечити легкий доступ до важливих вузлів ноутбука з метою ремонту чи заміни у сервісному центрі.



Корпус ноутбука та ковпачки клавіш виготовлено із переробленого пластику що дає змогу зменшити викиди CO2 приблизно на 21%. У той час рамка екрану, верхня та нижні кришки на 30% складаються з пластику, що був у вжитку. Апаратна платформа базується на процесорі Intel Core 11-го покоління з графічним ядром Intel Iris Xe та 16 ГБ ОЗП, а також SSD-диску M.2 місткістю 1 ТБ. Дисплей FHD IPS із діагоналлю 15,6 дюйма обладнано шарніром, який дещо підіймає корпус ноутбука у відкритому положенні для більш ергономічного введення тексту та охолодження. Ноутбук обладнано інтерфейсом Intel Wi-Fi 6 (Gig+), портом USB Type-C та двома USB 3.2, роз’ємом HDMI 2.0 для виведення відеосигналу на монітор, ТВ чи проєктор.



Додаток VeroSense для керування батареєю має декілька режимів роботи, зокрема Еко+ для максимально тривалого використання ресурсу акумулятора. Технологія Acer PurifiedVoice на базі штучного інтелекту, яка приглушує фоновий шум, гарантує чіткість відтворення звуку під час відеовикликів, у той час, як система Acer TrueHarmony забезпечує покращене звучання аудіо.



Ціни та доступність в Україні:



● Acer Aspire Vero AV15-51 (NX.AYCEU.001, NX.AYCEU.009) – від 23999 грн.



● Acer Aspire Vero AV15-51 (NX.AYCEU.003, NX.AYCEU.00A) – від 26999 грн.



● Acer Aspire Vero AV15-51 (NX.AYCEU.005) – від 30499 грн.



● Acer Aspire Vero AV15-51 (NX.AYCEU.006) – від 32499 грн.

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