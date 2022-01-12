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SoftServe планує відкрити центри розробки в Мексиці, Колумбії та Чилі

12 января 2022 г., 16:35
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SoftServe планує відкрити центри розробки в Мексиці, Колумбії та Чилі

Компанія SoftServe повідомляє про відкриття центрів розробки в Мексиці, Колумбії та Чилі. Перший офіс в новому регіоні вже запрацював у Гвадалахарі, столиці мексиканського штату Халіско, наступними відкриють розробницькі центри в найбільших колумбійських містах – Боготі та Медельїні, а також в чилійській столиці Сантьяго.

На ринку Мексики, Колумбії та Чилі працюють 500 тисяч ІТ-спеціалістів. Регіон має також і географічні переваги, зокрема, близькість до США. Відтак, Латинська Америка є привабливою для більшості глобальних гравців технологічного ринку. Більше ніж 50 університетів в цих країнах готують щороку 350 тисяч випускників технічних спеціальностей.

Вихід на ринок талантів Латинської Америки дасть можливість SoftServe продовжити свій ріст та збільшити глобальну присутність. У планах компанії – найняти 3000 працівників в Латинській Америці до кінця 2025 року, станом на сьогодні в компанії відкрито вже пів сотні вакансій в регіоні. Також цього року, SoftServe планує розпочати співпрацю з низкою технічних університетів у Гвадалахарі, Боготі, Медельїні та Сантьяго.

Загалом, SoftServe на сьогодні налічує більше 12 тисяч працівників та 41 офіс у 12 країнах. Найбільш чисельні розробницькі центри компанії розташовані в Україні, проте, стрімко розвивається також присутність SoftServe у Польщі та Болгарії.

 

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