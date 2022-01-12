Главная » Новости John Deere начнет массовое производство нового полностью автономного трактора 12 января 2022 г., 15:25 0

Tweet Компания John Deere представила полностью автономный трактор, готовый к запуску в массовое производство.



Презентация состоялась на пресс-конференции, проходившей в рамках выставки CES 2022. Как отмечается, машина создана на основе трактора Deere 8R и была представлена с чизельным плугом с системой TruSet и системой навигации GPS.



Как отмечается, вопрос об обеспечении людей продовольствием во всем мире стоит достаточно остро. Ожидается, что к 2050 году население планеты вырастет до почти 10 миллиардов человек, что вызовет увеличение мирового спроса на продукты питания на 50%. При этом аграрии сталкиваются с уменьшением площадей сельхозугодий, нехваткой квалифицированного персонала, а также с внешними факторами – изменением климата, качества почвы, нашествиями вредителей, сорняками и т.п. Все это создает серьезные вызовы, особенно в самые ответственные периоды сельскохозяйственного года.



Помочь справиться с этими вызовами призван новый автономный трактор, который позволит вести сельхозработы с высокой эффективностью даже в самых сложных условиях. Трактор оснащен шестью парами стереокамер, что позволяет обнаруживать препятствия во всех направлениях (360 градусов) и рассчитывать расстояние до них. Изображения, снятые камерами, с помощью нейронной сети классифицируются и при обнаружении препятствия принимается решение, продолжать ли машине двигаться или остановиться. Место положение трактора постоянно мониторится с погрешностью менее 2,5 см.



Как отмечается, трактор достаточно доставить в поле и настроить для автономной работы. Запуск машины производится с помощью приложения John Deere Operations Center Mobile. При этом находиться в поле для контроля работы трактора нет необходимости – все процессы можно отслеживать через John Deere Operations Center Mobile, где появляются видео в режиме реального времени, изображения и данные. С помощью приложения можно регулировать скорость, глубину обработки почвы и многие другие параметры. В случае каких-либо отклонений от нормального хода работы пользователь получает уведомления, что позволяет тут же удаленно внести корректировки для оптимизации производительности машины.



Трактор будет доступен для заказа в США уже в конце этого года. Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній 0

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