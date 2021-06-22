Патрик Мярки возглавил отдел корпоративных продаж Hitachi Vantara в EMEA

22 июня 2021 г., 12:25

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Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi объявила о назначении Патрика Мярки на должность старшего вице-президента по корпоративным продажам в регионе EMEA.



Патрик Мярки начал работу в Hitachi Vantara в 2018 году и с тех пор, возглавлял продажи в регионе Central EMEA, в который входят Германия, Австрия, Швейцария, страны Центральной и Восточной Европы, Израиль, Кипр и Мальта. На этой позиции Мярки обеспечил стабильный рост доходов компании в условиях сложной рыночной ситуации.



Теперь Патрик будет отвечать за стратегически важное корпоративное направление в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.



«Регион EMEA занимает важную стратегическую роль в глобальных планах компании Hitachi Vantara», — говорит Патрик Мярки. — Вместе с командой подразделения корпоративных продаж, мы планируем продолжить историю успеха компании и написать несколько новых глав, которые займут в ней достойное место. Новое стратегическое направление открывает для Hitachi Vantara огромный потенциал для развития на европейском рынке».



До прихода в Hitachi Vantara Патрик Мярки занимал должность вице-президента SAS Institute AG по странам DACH (Германия, Австрия и Швейцария).



Ранее Патрик занимал руководящие должности в IBM и CA Technologies. Он получил учёную степень в области информационной инженерии в Университете прикладных наук Северо-Западной Швейцарии FH Nordwestschweiz, степень доктора делового администрирования в Университете Чарльза Стерта и степень магистра делового администрирования в Университете Санкт-Галлена.



Помимо работы в Hitachi Vantara, доктор Мярки занимает позицию председателя совета директоров Viacar AG и по совместительству читает лекции по стратегическому менеджменту в Университете прикладных наук Калайдос.

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