Отже, Ілон Маск купив Twitter. Що далі?

26 апреля 2022 г., 10:25

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Велика і багато в чому унікальна соціальна мережа оцінена в 44 млрд дол. і після завершення угоди повністю належатиме одній людині – яка, до речі, сама є її активним користувачем і веде обліковий запис з майже 84 млн фоловерів. І який не приховує, що збирається активно впливати на соціальну мережу в частині продуктових функцій, редакційної політики, позиціювання тощо.

Спробуймо зрозуміти, що це означає і кому буде добре, а кому – не дуже.

Twitter – досить активна та цікава соцмережа, яка пройшла чималий шлях від прикольного сервісу для спілкування смсками (перше обмеження на довжину твітів виходило з того, що користувачі могли надіслати твіт як SMS на певний номер, звідси 140 символів плюс службові елементи). Зараз це місце, де практично гарантовано присутні лідери громадської думки багатьох країн, політики, журналісти, артисти та інші. Всі пам'ятають, як активно тут спілкувався Дональд Трамп до і після обрання президентом США – ймовірно, Twitter повинен бути вдячний йому за чималу частку аудиторії, що не завадило сервісу в результаті заблокувати невдаху останніх на цей час президентських виборів.

Водночас компанію складно назвати успішною – особливо на тлі сусідів по Кремнієвій Долині. Котирування акцій TWTR, за винятком короткочасного зльоту у 2021 р. (коли всі технологічні акції нестримно росли на хвилі буму), ніколи не підійматися вище за рівень перших місяців після IPO у 2013 р. Фінансово компанія балансує на межі прибутковості й, хоча фінансових проблем не відчуває, але і шалених прибутків не показує. Головне ж не це – сервіс явно зупинився у розвитку та не має лідера. Якось Джек Дорси поступився місцем біля керма Діку Костоло, щоб той побудував компанію і вивів на біржу, потім повернувся, але тепер знову пішов – точніше, пішов уже давно, а нещодавно оформив передачу повноважень новому CEO, який взагалі ніяк себе не проявив.

Що з цим усім може зробити Маск? Як одноосібний власник сервісу він формально може зробити абсолютно все. Щоправда, трохи більш ніж половину грошей на покупку він зібрав у вигляді боргових зобов'язань від сторонніх інвесторів – тому побічно він все ж таки відповідальний перед ними за розвиток компанії і якісь обмежувачі існують. Ще один обмежувач – це працівники компанії. Навіть якщо Ілон призначить себе CEO, зважати на позицію співробітників він повинен, інакше вони з легкістю знайдуть роботу в будь-якій іншій компанії.

Разом з тим ми знаємо, що Маск – дуже сильний продуктовий менеджер. Навіть, якщо прямо зараз у нього немає детальної стратегії розвитку Twitter, він може її розробити та методично втілити в життя. До речі, унікальний випадок – тепер ми зможемо дізнатися, чи є розвиток соціальної мережі завданням складнішим, ніж rocket science.

Я не думаю, що Маск вживе свою владу в купленій компанії на задоволення бажання покерувати модерацією – забанити Рогозіна або розбанити Трампа. Людина, яка 20 років через всі терни пробивалася до справжніх зірок, паралельно привчаючи людство їздити на стильних електромобілях, точно розуміє допустимі межі волюнтаризму у продуктових рішеннях.

Разом з тим – я чекаю бурхливого продуктового розвитку сервісу, великої активності із залучення аудиторії (адже саме завдяки ефірам з Маском почав злітати Clubhouse), і взагалі усілякого хайпу. Можливо, на шкоду фінансам, оскільки котирування акцій більше не мають значення і навіть не дуже існують.

Цікаво буде, коротше.

Отже, Ілон Маск купив Twitter. Що далі?

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист