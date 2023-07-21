Освітня платформа Preply залучила 70 млн дол. на розвиток AI-технологій

21 июля 2023 г., 12:35

Стартап з українським корінням Preply повідомив про залучення додаткових 70 млн дол. фінансування від венчурного фонду Horizon Capital, а також Reach Capital і Hoxton Ventures. Компанія спрямує ці інвестиції на створення AI-асистента, що допомагатиме покращити та спростити навчальний процес.

Preply – онлайнова освітня платформа, що об'єднує репетиторів та викладачів зі студентами віртуально за допомогою онлайн-зв'язку. Компанія була заснована у 2012 році. Зараз сервісом користуються сотні тисяч людей зі 180 країн, а понад 35 тис. репетиторів викладають більш як 50 мов.

Нове фінансування додається до 50 млн дол., отриманих Preply зібраного минулого року, а загальна сума інвестицій перевищує 170 млн дол. Компанія наразі не є прибутковою, хоча за останні три роки доходи зросли вдесятеро.

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