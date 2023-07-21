Gartner прогнозує зростання світових ІТ-витрат на 4,3% до 4,7 трлн дол. у 2023 році

21 июля 2023 г., 13:35

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, у 2023 році світові витрати на ІТ складуть 4,7 трлн дол., що на 4,3% більше, ніж у 2022 році. Оскільки ІТ-директори продовжують програвати в конкурентній боротьбі за ІТ-таланти, вони переорієнтовують витрати на технології, які забезпечують автоматизацію та ефективність, щоб стимулювати масштабне зростання з меншою кількістю працівників.

«Цифрові трансформації бізнесу починають змінюватися, - наголосив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - ІТ-проекти зміщуються від фокусу на зовнішніх результатах, таких як дохід і клієнтський досвід, до більш внутрішніх зусиль, спрямованих на оптимізацію».

У 2023 році сегмент програмного забезпечення продемонструє двозначне зростання, оскільки організації збільшуватимуть використання і перерозподілятимуть витрати на основні додатки і платформи, що сприяють підвищенню ефективності, такі як додатки для планування ресурсів підприємства (ERP) і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Зростання цін постачальників також продовжуватиме стимулювати витрати на програмне забезпечення протягом цього року.

Хоча загальний прогноз щодо корпоративних ІТ-витрат є позитивним, витрати на пристрої знизяться на 8,6% у 2023 році через постійний вплив інфляції на купівельну спроможність споживачів.

«Сегмент пристроїв переживає один з найгірших років зростання за всю історію, - каже Лавлок. - Навіть коли інфляція дещо знижується в деяких регіонах, макроекономічні фактори все ще негативно впливають на дискреційні витрати і подовжують цикли оновлення пристроїв. Очікується, що витрати на пристрої не відновляться до рівня 2021 року щонайменше до 2026 року».

Підприємства впроваджуватимуть генеративний ШІ за допомогою існуючих інструментів.

Хоча генеративний штучний інтелект знаходиться в центрі уваги багатьох бізнес- та ІТ-лідерів, він поки що не має значного впливу на рівень витрат на ІТ. У довгостроковій перспективі генеративний АІ буде впроваджуватися на підприємствах в основному за рахунок існуючих витрат.

«Найкращий канал виходу генеративного АІ на ринок - це програмне забезпечення, обладнання та послуги, які організації вже використовують, - підкреслив Лавлок. - Щороку нові функції додаються до технологічних продуктів і послуг як доповнення або оновлення. Більшість підприємств будуть впроваджувати генеративний ШІ повільно і контрольовано, оновлюючи інструменти, які вже вбудовані в ІТ-бюджети».

«Що стосується АІ в цьому році, то організації можуть процвітати і без впровадження АІ, але вони не можуть бути успішними без історії та стратегії», - додав Лавлок.

Методологія прогнозування ІТ-витрат Gartner значною мірою ґрунтується на ретельному аналізі продажів понад тисячі постачальників усього спектру ІТ-продуктів та послуг. Gartner використовує первинні методи дослідження, доповнені вторинними джерелами, щоб створити всеосяжну базу даних про розмір ринку, на якій ґрунтується прогноз.

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