Освітня платформа «Навчання» на YouTube покликана спростити старшокласникам дистанційне навчання

21 июня 2022 г., 17:05

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YouTube запускає онлайн-платформу «Навчання» з українським освітнім контентом з різних предметів для 7-11 класів, щоб допомогти старшокласникам, навчальний процес яких було порушено через війну.

Освітня платформа «Навчання» містить відеоконтент, відповідний програмі української середньої школи, який охоплює широкий спектр предметів, зокрема українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо. Щоб отримати доступ до неї, треба у «Налаштуваннях» на YouTube встановіть свою країну місцеперебування Україна та вибрати українську мову.

«З початку жахливої війни в Україні ми в YouTube постійно працюємо, щоб боротися з дезінформацією, надавати людям правдиву інформацію та об’єднувати нашу спільноту задля підтримки зусиль з надання допомоги.

Вторгнення Росії в Україну матиме довгостроковий вплив на освіту, оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а багато навчальних закладів в Україні були пошкоджені або зруйновані.

Щоб українські старшокласники могли легко знаходити в Інтернеті контент, який допоможе їм у навчанні, ми зібрали на YouTube освітній контент українською мовою, зокрема природничі науки, математику, історію тощо. Ми сподіваємося, що ця освітня платформа допоможе українським студентам продовжувати навчання», – каже Сьюзан Войчицькі, генеральний директор YouTube.

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