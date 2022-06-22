Рада директорів Twitter рекомендує акціонерам прийняти пропозицію Маска

22 июня 2022 г., 8:25

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Як повідомляє CNN, рада директорів Twitter у вівторок одноголосно рекомендувала акціонерам соціальної мережі проголосувати за схвалення її продажу Ілону Маску, згідно з регуляторною документацією.



Twitter планує провести спеціальні збори акціонерів для голосування щодо придбання, що є одним з останніх кроків, необхідних для закриття угоди, у найближчі місяці.



Рада директорів Twitter зазначила в заяві, що «жодна з можливих альтернатив злиття», включаючи збереження незалежності або пропозиції іншого покупця, не були б кращою для акціонерів, ніж угода з Маском.



Також рада директорів Twitter одноголосно погодилася продати компанію Маску за 44 мільярди доларів, які він запропонував у квітні після того, як став найбільшим акціонером компанії і натякнув, що може спробувати її вороже поглинання. Подання у вівторок є останньою ознакою того, що компанія рухається вперед з угодою, як і планувалося, попри сумніви, які висловлювати Маск протягом останніх тижнів.



Маск припустив, що він міг би спробувати блокувати угоду через хвилювання щодо кількості ботів і фейкових акаунтів на платформі. Минулого тижня Маск приєднався до незручної загальної зустрічі з працівниками Twitter, під час якої відповідав на запитання та обговорював свої плани щодо компанії. ʼПри цьому він прямо не підтвердив свою прихильність завершити угоду. У вівторок в інтерв'ю Bloomberg він сказав, що є "кілька невирішених питань", пов'язаних з угодою, повторивши свою занепокоєність з приводу ботів.



Хоча Маск є найбагатшою людиною в світі, більша частина його статків пов’язана з акціями Tesla, які різко впали за останні тижні. Акції значної частини технологічного сектору, включаючи компанії соціальних медіа, також помітно постраждали на тлі великого спаду ринку.



Акції Twitter продовжують торгуватися значно нижче $54,20 за акцію, запропоновану Маском у квітні, що говорить про те, що інвестори залишаються скептично налаштованими щодо угоди або її завершення за такою ціною. Як на вівторок ціна акцій була на рівні 38,19 дол. А капіталізація компанії - 29,73 млрд дол.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист