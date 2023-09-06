Oracle перенесла свою штаб-квартиру з Кремнієвої долини в Остін, шт Техас

6 сентября 2023 г., 17:15

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Як повідомляє CNBC, Oracle - остання технологічна компанія, яка перенесла свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Остіна, штат Техас.

"Oracle впроваджує більш гнучку політику щодо місця роботи співробітників і змінила місце розташування свого головного офісу з Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, до Остіна, штат Техас. Ми вважаємо, що ці кроки найкраще позиціонують Oracle для зростання і надають нашому персоналу більшу гнучкість щодо того, де і як вони працюють", підтвердив представник компанії.

Більшість співробітників можуть обирати місце розташування свого офісу або продовжувати працювати з дому неповний робочий день або повний робочий день, повідомили в компанії.

"Крім того, ми продовжимо підтримувати основні центри Oracle по всьому світу, в тому числі в США, такі як Редвуд-Сіті, Остін, Санта-Моніка, Сіетл, Денвер, Орландо і Берлінгтон, і ми очікуємо, що з часом додамо інші місця, - заявили в Oracle. - Впроваджуючи більш сучасний підхід до роботи, ми розраховуємо на подальше покращення якості життя наших співробітників та якості продукції".

Oracle - одна з найстаріших компаній Кремнієвої долини, заснована в Санта-Кларі в 1977 році. У 1989 році компанія переїхала до своєї нинішньої штаб-квартири. Кілька будівель у її кампусі побудовані у формі приземкуватого циліндра, що є класичним символом у дизайні комп'ютерних систем для баз даних - продукту, на якому Oracle побудувала свою імперію.

Пандемія коронавірусу дала низці технологічних компаній та відомих діячів Кремнієвої долини привід покинути Каліфорнію. Hewlett Packard Enterprise оголосила на початку цього місяця, що перенесе свою штаб-квартиру з Сан-Хосе, штат Каліфорнія, до Х'юстона, штат Техас. Компанія Palantir Technologies, що розробляє програмне забезпечення для аналізу даних, також перенесла свою штаб-квартиру в Денвер, штат Колорадо, з Пало-Альто, штат Каліфорнія, на початку цього року.

Керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск (Elon Musk) також підтвердив на цьому тижні, що переїхав до Техасу, хоча його компанії все ще ведуть свою основну діяльність у Каліфорнії. Ларрі Еллісон (Larry Ellison), співзасновник і голова Oracle, є членом ради директорів Tesla. До речв, Еллісон має давні дружні стосунки з Майклом Деллом (Michael Dell), чия комп'ютерна компанія була заснована і досі має штаб-квартиру в районі Остіна.

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