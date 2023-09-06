Ноутбук Lenovo Legion 9i має вбудовану систему рідинного охолодження

6 сентября 2023 г., 16:25

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Компанія Lenovo анонсувала топовий Lenovo Legion 9i, за заявою виробника, перший 16-дюймовий ігровий ноутбук в екосистемі Lenovo Legion та у світі з автономною системою рідинного охолодження. Він створений для геймерів та творчих людей, які працюють з важкими графічними завданнями та потребують повноцінної робочої станції, що вміщується в сумку.



“Представлення нового Lenovo Legion 9i знаменує собою останню вершину інновацій в ігрових ноутбуках серії Lenovo Legion. Lenovo Legion 9i — перший лептоп в екосистемі Legion з інтегрованою системою рідинного охолодження та апаратним налаштуванням чіпа під управлінням штучного інтелекту. Карбонова кришка лептопа, на додачу до "унікальної естетики для кожного ноутбука" забезпечує меншу вагу пристрою для геймерів та творців, які вимагають лише найкращого, — сказав Оуян Цзюнь (Jun Ouyang), віцепрезидент та генеральний директор напрямку персональних комп’ютерів у Lenovo, Intelligent Devices Group. — Ми постійно кидаємо собі виклик, щоб розширювати межі розробок ігрових рішень. Lenovo Legion 9i встановив новий стандарт, який ми будемо раді перевершити у майбутньому”.



Lenovo Legion 9i обладнали процесором Intel Core i9-13980HX 13-го покоління, графікою NVIDIA GeForce RTX 4090 та двоканальною оперативною пам’яттю 64 ГБ DDR5 з частотою до 5600 МГц або 32 ГБ DDR5 з частотою до 6400 МГц.



Legion Coldfront — це перша у своєму роді інтегрована система рідинного охолодження на 16-дюймовому ігровому ноутбуці, яка дозволяє Lenovo Legion 9i відводити до 230 Вт тепла (TDP 230 Вт) при вазі 2,56 кг. Система, розроблена спільно з Cooler Master, працює з графічною пам’яттю (GPU VRAM). Під час екстремальних ігрових сесій, коли температура графічного процесора досягає 84°C, система автоматично вмикається, щоб охолодити його. Зазначено, що у поєднанні з налаштованою ШІ системою повітряного охолодження з трьома вентиляторами й 6333 окремими випускними отворами, Lenovo Legion 9i залишається прохолодним навіть під час найвиснажливіших ігор і творчих сесій. Щоб компенсувати додаткову вагу системи рідинного охолодження, інженери Lenovo розробили верхню кришку з пресованого карбонового волокна. Вона не лише зменшує вагу пристрою, а й створює унікальний візерунок на верхній кришці кожного ноутбука Lenovo Legion 9i завдяки процесу пресування.



Усі потужності Lenovo Legion 9i оживають на Mini-LED дисплеї Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3,2K (3200x2000), співвідношенням сторін 16:10 та змінною частотою оновлення 165 Гц. Творці можуть перемикатися між колірними просторами DCI-P3 та sRBG у попередньо встановленому програмному забезпеченні X-Rite завдяки заводському калібруванню кольору дисплея кожного пристрою. Mini-LED дисплей займає 94% площі корпусу, забезпечує чіткі візуальні ефекти для геймерів та творців, на борту також накопичувач SSD PCIe 4 об’ємом до 2 ТБ.



Функція Smart FPS AI-чіпа Lenovo LA-2 напряму взаємодіє з дисплеєм, щоб автоматично регулювати потужність центрального та графічного процесорів, забезпечуючи максимальну кількість кадрів за секунду незалежно від сценарію гри. AI-чіп LA-2 також синхронізує підсвічування RGB Legion Spectrum на смугах навколо клавіатури, у нижній частині пристрою, логотипі Legion на верхній кришці та клавіатурі Lenovo TrueStrike RGB для кожної клавіші. Додаткове занурення в ігровий процес забезпечує програмне забезпечення Tobii Horizon, дозволяючи гравцям контролювати гру за допомогою рухів голови.

Lenovo Legion 9i готовий до тривалої роботи в автономному режимі з акумулятором місткістю 99,99 Вт*год, його можна зарядити через тонкий адаптер на 330 Вт або за допомогою блоку живлення Type-C на 140 Вт, що входять у комплект. Підключення до Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3 забезпечується Wi-Fi-картою MediaTek Filogic 380 зі швидкістю бездротового зв’язку до 6,5 Гбіт/с.



Як і решта ноутбуків лінійки, Lenovo Legion 9i постачається з Windows 11 та 3-місячною підпискою на Xbox Game Pass Ultimate. Nahimic від SteelSeries забезпечує захватне 3D-звучання, яке покращує просторове сприйняття та дозволяє геймерам чути товаришів по команді більш чітко. Для гравців-стрімерів також доступні настроювані елементи керування еквалайзером.



Програмне забезпечення Lenovo Vantage пропонує додатковий комплексний набір інструментів, включаючи панелі керування продуктивністю в режимі реального часу, контроль розгону, інтелектуальне керування вентиляторами з новим користувацьким режимом. У комплекті з кожним пристроєм Lenovo Legion надається Legion Arena, яка об'єднує ігри користувачів з різних платформ у єдину ігрову бібліотеку для зручного вибору бажаної гри. Додаткова підтримка Lenovo Premium Care також доступна для тих, хто бажає отримати доступ до розширеної технічної підтримки з можливістю виїзду фахівця додому та профілактичної перевірки стану ПК.

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