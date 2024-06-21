Oracle Autonomous Database тепер доступна у хмарному сервісі Azure

21 июня 2024 г., 11:45

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Oracle поглибила партнерство з Microsoft, оголосивши про те, що автономна база даних Oracle тепер загальнодоступна на хмарному сервісі Oracle Database@Azure.



Oracle Autonomous Database - це повністю автоматизована та керована база даних як послуга. Спочатку доступна як приватна пропозиція в регіоні Azure East USA з подальшим розгортанням у 14 інших регіонах.



Нове рішення дозволяє організаціям безпечно мігрувати та запускати робочі навантаження між двома хмарними сервісами і використовувати переваги кластерів реальних додатків Oracle у хмарі Exadata, яка також працює на базі Oracle Database@Azure.



За словами Лео Люна (Leo Leung), віце-президента з хмарної інфраструктури та технологій Oracle, ця пропозиція "заповнює прогалину" в портфоліо керованих баз даних Microsoft. "Вона ідеально підходить для клієнтів, які не мають великої кількості ІТ-адміністраторів, - сказав він. - Система надає уніфіковані або конвергентні можливості баз даних і може масштабуватися як в бік зменшення, так і в бік збільшення". Exadata, яка раніше була єдиною пропозицією Oracle для баз даних в Azure, створена для дуже великих баз даних, що робить її недоступною для користувачів з більш скромними потребами в ємності, сказав Люн.



Аналітики зазначають, що Oracle і Microsoft співпрацюють над поліпшенням сумісності своїх хмарних пропозицій вже майже п'ять років, оскільки кожна з них бореться зі спільним ворогом в особі Amazon Web Services.



Розробники можуть розмістити автономну базу даних, що працює на OCI, в центрах обробки даних Azure і скористатися перевагами продуктивності, безпеки і високої доступності продукту, повідомляє Oracle. Вони також можуть скористатися платформою розробки з низьким рівнем коду Oracle APEX, інструментами інженерії даних Oracle Data Studio, інтерфейсом блокнота для машинного навчання та озерами даних, що підтримують протоколи відкритих даних Apache Iceberg і Delta Share.



Oracle Autonomous Database також підтримує SQL-запити, документи нотації JavaScript та обробку графічних, геопросторових, текстових і векторних елементів. Розробники штучного інтелекту можуть скористатися великою кількістю мовних моделей та інтегрованими можливостями обробки векторів, які називаються AI Vector Search. Хмарні екземпляри сумісні з локальними розгортаннями Oracle Database та Oracle Exadata.



Ціни на автономні бази даних в Azure будуть такими ж, як і на OCI, а клієнти можуть застосовувати кредити споживання Azure до послуг Oracle.

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