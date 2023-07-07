Oracle анонсувала Oracle Database для Arm-архітектури

7 июля 2023 г., 15:35

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Oracle оголосила про те, що Oracle Database 19c Enterprise Edition, поточний випуск Oracle Database з довгостроковою підтримкою, тепер сертифікований і доступний на популярній архітектурі Arm як для хмарних, так і для локальних розгортань. Зокрема, тепер можна підписатися на Oracle Database Service в Oracle Cloud Infrastructure (OCI) з використанням обчислювальних інстансів на базі процесора Ampere Altra (OCI Ampere A1) і запустити Oracle Database 19c на серверах на базі Ampere Arm, причому обидва варіанти забезпечують вельми економічні ціни. Клієнти Oracle Database створюють все складніші програми, що використовують більше даних, а також документи AI/ML і JSON з більшою інтерактивністю та вищими вимогами до обробки бази даних, ніж будь-коли, тому сертифікація на Arm буде потрібна організаціям по всьому світу.



Екологічна та енергоефективна архітектура технології Arm, і зокрема процесорів Ampere, зробила її популярною у гіпермасштабних хмарних центрах обробки даних, а у мобільних телефонах, датчиках IoT та інших інтелектуальних пристроях сьогодні встановлено понад 180 мільярдів цих чіпів. Процесори Ampere переносять ці економічно ефективні властивості на підприємства, дозволяючи вам розробляти та експлуатувати все складніші робочі навантаження та сучасні програми.



Зазначається, що тепер є можливість виконувати робочі навантаження Oracle Database 19c з передбачуваною продуктивністю за менших витрат, зокрема, за допомогою сімейства процесорів Ampere Altra як у хмарних, так і в локальних середовищах, включаючи процесори AmpereOne. Ці процесори забезпечують архітектуру з одним потоком на ядро, дозволяючи організаціям виконувати робочі навантаження з постійною та передбачуваною продуктивністю, досягаючи при цьому чудового масштабування продуктивності. Ядра повністю ізольовані від впливу "галасливих сусідів" - інших апаратних потоків, що працюють на одному ядрі. Це є перевагою як для робочих навантажень, що вимагають дуже великої кількості ядер, так і для масштабованих робочих навантажень, які виграють від використання декількох екземплярів віртуальних машин меншої форми. Передбачувана продуктивність означає більш передбачуваний рахунок наприкінці місяця. Нижче енергоспоживання є результатом архітектури процесора, розробленої з урахуванням екологічності як основного пріоритету під час проєктування.



«Цей анонс підкреслює широкий перехід ринку на процесори Ampere, які відповідають вимогам сучасних хмарних та локальних середовищ, – сказав Джефф Віттіх, директор з продуктів компанії Ampere. Завдяки сімейству процесорів Ampere Altra, клієнти найпопулярнішої у світі бази даних Oracle Database тепер мають високопродуктивну та енергоефективну архітектуру, створену з урахуванням вимог сталого розвитку для організацій будь-якого розміру».



Заявлено, що конвергентна база даних Oracle підвищує продуктивність розробників та операторів завдяки підтримці будь-яких даних, типів робочих навантажень та стилю розробки. Oracle Database значно спрощує розробку додатків, інтеграцію даних та управління базами даних, дозволяючи використовувати єдину перевірену промисловістю базу даних корпоративного класу, яку можна розгорнути в будь-якому місці, замість вимагати окрему одноцільову базу даних для кожного типу даних та робочого навантаження - разом з кривими навчання, відповідним управлінням та індивідуальними рахунками для кожного з них. Повна сумісність з хмарними та локальними розгортаннями Oracle Database дозволяє розробляти програми один раз і запускати їх усюди, де вони необхідні.



Oracle Database Service пропонує гнучкі форми віртуальних машин AMD E4, Intel X9, а тепер і Ampere A1. Використовуючи Oracle Database Service, організації значно спрощують управління, усуваючи управління інфраструктурою та автоматизуючи надання бази даних, виправлення, резервне копіювання та аварійне відновлення за допомогою засобів хмарної автоматизації. Автоматизація хмари під керуванням користувача підвищує продуктивність праці як адміністраторів, і розробників.



Форма бази даних OCI Ampere A1 заснована на процесорі Ampere Altra з однопотоковими ядрами, що означає відсутність поділу механізму виконання, регістрів та кешу L1/L2 між потоками. У поєднанні з високопродуктивною архітектурою OCI та неблокуючими мережами процесори Ampere Altra забезпечують передбачувану продуктивність. Ці процесори тепер доступні в гнучкій формі віртуальної машини для правильного вибору розміру робочого навантаження від 1-57 OCPU з 8 ГБ пам'яті на OCPU, загалом до 456 ГБ та пропускною здатністю мережі 1 Гбіт/с на OCPU, загалом до 40 Гбіт /с.



Клієнти можуть вибрати один з кількох варіантів ліцензування Oracle Database Service, включаючи Enterprise Edition, High Performance та Extreme Performance. Крім того, можна розпочати безплатно з Free Tier, а кваліфікованим розробникам, ISV та університетам доступні додаткові безоплатні ресурси в рамках програми Oracle Arm Accelerator Program.



Можна використовувати вже наявні обчислювальні екземпляри Ampere A1 в OCI для наскрізної розробки та розгортання програм на базі Arm. Крім того, Oracle APEX є безплатним доповненням до Oracle Database Service. Він надає комплексну платформу з низьким рівнем кодування для створення та розгортання потужних, чуйних та масштабованих вебдодатків як для мобільних пристроїв, так і для настільних комп'ютерів. Використовуючи APEX та гнучку форму бази даних Ampere A1, яка на 100% сумісна з локальними середовищами Enterprise Edition, розробники можуть швидко створювати програми, орієнтовані на дані, для візуалізації та управління реляційними, JSON та просторовими даними.



Зазначається, що Oracle - єдиний постачальник гіпермасштабних хмар, який постачає ту ж операційну систему - Oracle Linux - яка використовується в хмарі як гіпервізор/хост і для кожного сервісу, який створюється/розгортається. Жоден постачальник хмарних послуг не робить цього.



За заявою Oracle, завдяки цьому анонсу з'явилася можливість запускати найвищу класну базу даних на ринку на економічно ефективній та масштабованій Arm-платформі, причому особливі переваги доступні для клієнтів Ampere Altra. Фактично Oracle Database 19c коштує вдвічі дешевше при роботі на процесорах Ampere Altra завдяки низькому коефіцієнту ліцензування процесорів Core, що становить 0,25.



Перенесення баз даних на Arm здійснюється швидко і просто: бази даних Oracle, що працюють на наявних платформах, можуть використовувати Oracle Recovery Manager (RMAN) для резервного копіювання баз даних на чинні платформі та відновлення на платформі Arm. Всі функції Oracle Database 19c, що підтримуються, доступні й на платформі Arm.



OCI Arm Accelerator – це безкоштовна пробна версія на 365 днів, яка надає безкоштовні кредити розробникам відкритого коду, дослідницьким університетам, галузевим партнерам та клієнтам Oracle для запуску своїх робочих навантажень на платформі Arm та внесення вкладу в екосистему Arm. Безкоштовні кредити можуть бути використані на послуги Oracle Database Service на OCI Ampere A1, OCI Ampere A1 Compute та інші послуги OCI протягом усього терміну дії пробної версії або доки не будуть використані всі кредити - залежно від того, що настане раніше.



Oracle заявлена мета - запропонувати достатньо ресурсів Arm для розробки першого додатка, тестування Arm у реальних масштабах і навіть створення чи перенесення виробничого додатка. Достатньо зареєструватись, щоб отримати доступ, а також понад 20 чудових сервісів Always Free. Arm Accelerator для масштабування проєктів з розробки на Arm надає кваліфікованим розробникам з відкритим вихідним кодом, дослідникам та промисловим партнерам кредити на суму до $3 000 терміном на 12 місяців, щоб допомогти розширити екосистему Arm та швидше вирішити наступну складну наукову проблему.

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