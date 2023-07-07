Google відклала випуск повністю кастомізованого чипа для смартфонів до 2025 року

7 июля 2023 г., 16:35

Як повідомляє The Information, компанія Google, що належить Alphabet, відклала випуск повністю кастомізованого чипа для своїх смартфонів Pixel до 2025 року.

Спочатку Google планувала випустити чіп під внутрішньою назвою Redondo в наступному році, щоб замінити напівкастомні процесори, які вона зараз розробляє разом з Samsung Electronics, йдеться в повідомленні.

Також начебто стало відомо, що технологічний гігант перейде від Samsung до Taiwan Semiconductor Manufacturing для виробництва чіпів під назвою Tensors.

Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем нараховує серед своїх клієнтів такі компанії, як Apple, AMD та Nvidia.

За даними The Information, Google співпрацюватиме з Samsung ще один рік і чекатиме до 2025 року, щоб представити чип з повністю новим дизайном під внутрішньою кодовою назвою Laguna.

Чип Laguna буде базуватися на 3-нанометровому виробничому процесі TSMC, який на сьогодні є найсучаснішим у світі процесом виробництва мікросхем, додається в повідомленні.

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