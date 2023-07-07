 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Google відклала випуск повністю кастомізованого чипа для смартфонів до 2025 року

7 июля 2023 г., 16:35
Як повідомляє The Information, компанія Google, що належить Alphabet, відклала випуск повністю кастомізованого чипа для своїх смартфонів Pixel до 2025 року.
 
Спочатку Google планувала випустити чіп під внутрішньою назвою Redondo в наступному році, щоб замінити напівкастомні процесори, які вона зараз розробляє разом з Samsung Electronics, йдеться в повідомленні.
 
Також начебто стало відомо, що технологічний гігант перейде від Samsung до Taiwan Semiconductor Manufacturing для виробництва чіпів під назвою Tensors.
 
Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем нараховує серед своїх клієнтів такі компанії, як Apple, AMD та Nvidia.
 
За даними The Information, Google співпрацюватиме з Samsung ще один рік і чекатиме до 2025 року, щоб представити чип з повністю новим дизайном під внутрішньою кодовою назвою Laguna.
 
Чип Laguna буде базуватися на 3-нанометровому виробничому процесі TSMC, який на сьогодні є найсучаснішим у світі процесом виробництва мікросхем, додається в повідомленні.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  