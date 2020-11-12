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Определены лучшие поставщики смартфонов третьего квартала

12 ноября 2020 г., 13:35
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Определены лучшие поставщики смартфонов третьего квартала

По версии аналитиков из Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов в третьем квартале года сузился в поставках на 4% «YoY» и достиг отметки в 366 млн устройств. Однако относительно предыдущего квартала отмечен здоровый рост в размере 32%. Выход в плюс по измерителю «QoQ» оказался возможным во многом благодаря восстановлению спроса на емких рынках США, Индии и Латинской Америки.

Сумев добиться лучшего за последние три года объема поставок, Samsung вернула себе лидерство в личном зачете. Спросом пользовались как новые модели корейцев (Note 20), таки уже хорошо зарекомендовавшая себя серия А. Находящаяся под прессингом санкций правительства США Huawei, напротив, ушла в довольно ощутимый минус и опустилась на второе место Тор-10. Xiaomi впервые оказалась на почетном третьем месте, причем для этого китайскому вендору удалось потеснить Apple. Наиболее динамично растущим вендором признан Realme, квартальный рост которого достиг 132%. Более того, этот бренд оказался наиболее быстрым в части поставки первых 50 млн смартфонов с момента основания — для этого ему понадобилось лишь девять кварталов. Для сравнения, у Samsung на это ушло десяь кварталов, а у Apple — тринадцать.

Глобальные поставки 5G-смартфонов выросли на 82% «QoQ», за счет чего превзойден общий объем поставок первого полугодия.

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