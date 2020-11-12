IBM расширяет интеллектуальные функции линейки Cloud Pak

12 ноября 2020 г., 13:05

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Корпорация IBM представила новые версии программных продуктов Cloud Pak for Data и Cloud Pak for Automation, используемых предприятиями для внедрения в свои операции моделей глубокого обучения.

Вся линейка Cloud Pak базируется на Red Hat OpenShift, благодаря чему работает как в публичном облаке, так и на онпремисной инфраструктуре, оптимизируя выполнение разнообразных задач, от кибербезопасности до аналитики данных.

С помощью Cloud Pak for Data специалисты в области аналитики данных теперь могут строить модели глубокого обучения, используя технологию Watson Machine Learning Accelerator, которая была добавлена с этим апдейтом. Она предоставляет полный набор средств поддержки глубокого обучения и сопутствующих задач, таких как оптимизация аппаратной эффективности нейронных сетей. В числе новых функций — поддержка федеративного обучения, позволяющего использовать общую ИИ-модель, но сохранять приватность тренировочных данных. Кроме того IBM упростила задачу составления тренировочных массивов на основе данных из многочисленных источников.

Обновлённый пакет инструментов автоматизации рабочих процессов в офисе, Cloud Pak for Automation, дополнился технологиями, которые IBM получила в результате недавнего поглощения стартапа WDG Automation. Средства автоматизации роботизированных процессов (RPA) от WDG позволяют записывать повторяющиеся бэк-офисные операции, фиксируя клики и другие действия, которые служащий совершает в приложении, а затем воспроизводить рабочий процесс.

Кроме того, IBM добавила интеллектуальные функции для автоматического извлечения информации из документов — спустя всего несколько дней после того, как аналогичную функциональность анонсировала Google.

Cloud Pak находится на стыке гибридного облака и ИИ — двух направлений, которые в октябре генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) назвал ключевыми столпами стратегии роста доходов компании. Как следствие, это семейство продуктов может занять более важную роль в планах IBM по дальнейшему развитию программного бизнеса и увеличию его вклада в общий доход компании.

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