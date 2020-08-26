Google улучшила Anthos и представила программу модернизации приложений

26 августа 2020 г., 15:35

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Компания Google вчера сообщила о расширении возможностей своей платформы разработки гибридных облачных приложений Anthos, работающей на базе открытого ПО для оркестровки контейнеров, Kubernetes.

Клиентам Google, испытывающим необходимость внедрения в свои новые приложения технологий искусственного интеллекта (ИИ), компания сообщила о доступности на площадке Google Cloud Marketplace первой их гибридных ИИ-возможностей Anthos — Speech-to-Text On-Prem.

Функция локального преобразования речи в текст впервые дает пользователям полный контроль над своими речевыми данными в их собственных центрах обработки данных. Это означает, что используя эту услугу компании могут обеспечивать соблюдение требований к месту хранения данных и соответствие нормативным требованиям. По данным Google, функция Speech-to-Text On-Prem использует высококачественные модели распознавания речи, которые точнее и компактнее других существующих решений и расходуют меньше вычислительных ресурсоов.

Другой новый сервис, доступный в бета-версии, позволяет запускать Anthos локально и на границе сети на «голом железе» — без гипервизора. Получаемая таким образом более легковесная платформа помогает снизить ненужные расходы.

Особенно важным функциональным развитием Anthos стали прикреплённые кластеры. Эта новая возможность позволяет централизованно администрировать любой кластер Kubernetes с помощью плоскости управления Anthos, а также использовать инструменты автоматизации сервисов этой платформы.

Ускорению циклов разработки должно способствовать анонсированное Google объединение подключаемых модулей Cloud Code Integrated Development Environment и Cloud Run for Anthos. Благодаря этому можно будет создавать бессерверные приложения напрямую в IDE, таких как VS Code и Intellij.

Расширить существующие сервисы идентификации на приложения и рабочие нагрузки Anthos позволит новый Anthos Identity Service, а представленные вчера новые схемы безопасности Anthos упростят внедрение передовых практик для таких задач, как аудит и мониторинг, применение политик и соблюдение локальных ограничений.

Другим анонсом, сделанным на цифровой конференции Cloud Next OnAir, стала новая глобальная программа CAMP (Cloud Application Modernization Program), которая поможет компаниям приступить к обновлению своего ПО с максимальным эффектом для их бизнеса.

Программа Google CAMP состоит из трех этапов. Сначала производится оценка на основе данных и сравнительный анализ, которые помогают клиентам точно оценить, какие области нуждаются в улучшении больше всего. После этого CAMP предлагает для них индивидуальный набор передовых практик и программу модернизации приложений, обеспечивающую максимальный возврат инвестиций. Наконец, на третьем этапе программа предоставляет рекомендации по реализации, которые охватывают весь спектр жизненного цикла приложения, от написания кода до запуска, эксплуатации и защиты.

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