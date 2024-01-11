OpenAI запускає GPT Store

11 января 2024 г., 16:25

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OpenAI офіційно анонсувала початок роботи GPT Store - маркетплейсу, через який клієнти можуть отримати доступ до кастомних версій ChatGPT, створених іншими користувачами.



Розробник також представив новий платний сервіс для чат-ботів. ChatGPT Team орієнтовано на організації і буде доступна за ціною від $25 за користувача на місяць. Сервіс позиціонується як більш доступна альтернатива корпоративному рівню OpenAI, який дебютував минулого року.



Щодо GPT Store, то користувач там знайдуть кастомні моделі АІ, або GPT, оптимізовані для конкретних завдань, які стандартна версія не завжди підтримує з коробки. GPT може взаємодіяти із зовнішніми програмами та використовувати власні набори даних для генерації відповідей.



Користувацькі версії ChatGPT можна створювати за допомогою вбудованого в інтерфейс сервісу інструменту розробки з низьким рівнем коду. OpenAI заявляє, що подання на маркетплейс будуть розглядатися за допомогою комбінації ручних і автоматизованих методів.



Аналітики вважають, що нова платформа OpenAI буде сприяти демократизації розробки АІ, спрощуючи для користувачів і розробників створення та розповсюдження нових продуктів. Це також прискорить розвиток вертикального та галузевого АІ, а також додатків, орієнтованих на вирішення конкретних завдань.



У магазині GPT Store також будуть представлені чат-боти, створені партнерами OpenAI. Наприклад, один з таких - продукт від Khan Academy, який допоможе користувачам вивчити концепції розробки програмного забезпечення.



У першому кварталі OpenAI планує запустити програму заробітку для розробників GPT. Поки що детальної інформації про критерії виплат не має.



Щодо сервісу ChatGPT Team, то він має такий самий набір функцій, як і ChatGPT Plus Користувачі можуть вводити підказки, що складаються з 32 000 токенів, кожен з яких відповідає декільком буквам або цифрам. Як і в ChatGPT Plus, інтерфейс надає доступ до інструменту генерації зображень DALL-E 3.



Що відрізняє ChatGPT Team - це інструмент, який OpenAI описує як спеціальний спільний робочий простір. За словами розробника, члени команди можуть використовувати інструмент для обміну GPT один з одним.

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